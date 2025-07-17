Минниханов поздравил Веронику Кудерметову с победой на Уимблдоне

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с казанской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая стала победительницей Уимблдона-2025 в парном разряде. Мероприятие состоялось в Доме Правительства республики, участие в нем также приняли родители спортсменки и ее тренер.

Вероника Кудерметова завоевала титул на одном из главных турниров мирового тенниса – Уимблдоне, входящем в серию Большого шлема. Она выступала в паре с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс. Турниры данной категории официально приравнены к чемпионатам мира в Единой всероссийской спортивной классификации.

«Победа на таком уровне – это не только спортивный успех, но и источник вдохновения для юных теннисистов. Мы гордимся, что чемпионка мирового масштаба родом из Казани», – отметил Минниханов. В Татарстане теннисом сегодня занимаются более 3,3 тыс. человек, а 23 спортсмена из республики входят в состав национальной сборной России.