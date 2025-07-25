Эдуард Николаев: «Шелковый путь» – достойный ралли-марафон, ничем не уступил «Дакару»

«КАМАЗ-мастер» занял весь пьедестал по итогам ралли-марафона «Шелковый путь». Руководитель татарстанской команды в интервью «ТИ-Спорту» поделился впечатлениями о победе команды в гонке, рассказал, какой этап ралли был самым трудным, и раскрыл технические новинки гоночных «КАМАЗов».





Эдуард Николаев: «Наши грузовики созданы для работы в любых условиях, будь то палящая жара под 60 °C или проливные дожди»

Фото: kamazmaster.ru

«Наши грузовики созданы для работы в любых условиях, будь то палящая жара под 60 градусов или проливные дожди»

– Эдуард, какой этап «Шелкового пути» был самым сложным?

– Можно выделить три наиболее сложных этапа. Среди них второй этап (Иркутск – Байкальск) – грязевой участок со множеством технических сложностей, но при этом очень интересный и зрелищный. Также отмечу спецучасток с монгольскими дюнами – он требовал высокой точности управления. И, конечно, десятый этап (Ховд – Кош-Агач) – настоящий «дакаровский» отрезок: камни, высохшие русла, кочки, промоины.

В целом «Шелковый путь» оказался очень достойным ралли-марафоном, ничем не уступающим «Дакару». По продолжительности оба соревнования практически равны (11 дней против 12–13), но на «Дакаре» есть день отдыха, а у нас гонка шла без перерыва.

– Кто был самым сильным конкурентом на «Шелковом пути»?

– Это команда «МАЗ-СПОРТавто» (Беларусь) во главе с Сергеем Вязовичем. А Юрий Найман из команды «Урал» показал себя очень хорошо на чемпионате России. На «Шелковом пути» он мог претендовать на третье место, если бы не опрокинулся в песках.

– Как машины «КАМАЗ» справлялись с экстремальной жарой в Монголии?

– Наши грузовики созданы для работы в любых условиях, будь то палящая жара под 60 °C или проливные дожди. В этом году в Монголии было относительно мягко – лишь один по-настоящему жаркий день, а в остальное время температура держалась на комфортном для гонок уровне.

Одной из сложностей стали пересохшие дюны. В отличие от прошлого года, когда песок после дождей был плотным и податливым, в этот раз он оказался рыхлым и тяжелым. Но именно такие экстремальные условия и ценны для нас – они максимально приближены к реальному марафону, проверяют на прочность технику и экипажи. Чем сложнее условия, тем интереснее борьба. Это и есть дух настоящего ралли!

Второй раз в своей карьере «Шелковый путь» выиграл Антон Шибалов. C ним в экипаже работали штурман Александр Куприянов и механик Данил Телепов Фото: kamazmaster.ru

«Мы активно работаем с молодыми спортсменами, и Алмаз Ахмадов – яркий пример нашей системы подготовки»

– Антон Шибалов второй раз подряд выиграл «Шелковый путь». Как оцениваете его результат?

– Именно поэтому в этом году он и стал пилотом газодизельного грузовика. Изначально в роли пилота должен был выступить Сергей Куприянов (ПАО «Газпром»). Эта машина была именно его идеей и нашим с ним совместным проектом. Но, к сожалению, он не смог участвовать, и мы доверили управление Антону – надежному, уверенному пилоту с марафонским стилем вождения. Он доказал, что скорость не всегда преобладает над надежной ездой: проехал без ошибок, выдержал все сложности и заслуженно победил.

– Алмаз Ахмедов – главное открытие грузового зачета. Что можете сказать о нем?

– Мы активно работаем с молодыми спортсменами, и Алмаз – яркий пример нашей системы подготовки. Первым пилотом нового поколения был Богдан Каримов, а сейчас мы делаем ставку и на других талантливых ребят. Мы активно занимаемся развитием детского автомобильного спорта: даем молодым спортсменам импульс, набираем из их числа в команду не только пилотов, но и штурманов, механиков, слесарей, конструкторов. Это сложный процесс, но мы вкладываемся в будущее.

«Алмаз Ахмедов (справа), хоть и новичок в больших гонках, сразу показал класс – проехал без ошибок и привел экипаж к третьему месту на подиуме «Шелкового пути» Фото: kamazmaster.ru

Алмаз Ахмедов – парень из села Сарманово, Республика Татарстан. С детства занимался картингом и показывал отличные результаты. Потом переехал в Набережные Челны и начал работать в команде – сначала механиком в экипаже Богдана Каримова. В прошлом году мы попробовали его в роли пилота на тренировках, увидели потенциал и стали готовить именно в этом направлении.

В этом году на «Шелковом пути» мы сделали ставку не только на Антона Шибалова, но и на молодых пилотов –Алмаза Ахмедова и Богдана Каримова. Богдан уже выиграл три этапа чемпионата России и сейчас лидирует в общем зачете первенства страны. А Алмаз, хоть и новичок в больших гонках, сразу показал класс – проехал без ошибок и привел экипаж к третьему месту на подиуме «Шелкового пути». Я очень доволен его результатом!

– У Богдана Каримова в середине гонки случилась поломка. Как думаете, мог ли он победить, если бы не досадная неисправность?

– Шансы на победу были высокие. В прошлом году у экипажа Каримова также была техническая проблема – вышли из строя амортизаторы, и он потерял возможность бороться за победу. К сожалению, случаются подобные технические поломки, в душу технике не заглянешь. Победа в нашем спорте зависит от многих факторов: пилотирование, штурманская навигация, подготовка техники. Здесь нельзя, как в плавании или гимнастике, полагаться только на спортсмена – победа зависит от слаженной работы всей команды: пилота, штурмана, механиков, инженеров.

«Наши инженеры совместно с ними разработали новую конструкцию, которую применили на всех трех автомобилях, занявших подиум» Фото: kamazmaster.ru

«Мы постоянно развиваем технику, тестируем новые решения и учимся на опыте»

– Какие технические новинки в автомобилях «КАМАЗа» помогли добиться победы в ралли-марафоне «Шелковый путь – 2025»?

– Все пять наших экипажей, участвовавших в соревновании, использовали шины KAMA TYRES. Мы довольны их надежностью и тем, что это продукт российского производства. Кроме того, мы внесли изменения в подвеску автомобилей, перейдя на амортизаторы от компании K-MAN. Наши инженеры совместно с ними разработали новую конструкцию, которую применили на всех трех автомобилях, занявших подиум. Также мы поработали над балансом – улучшили управляемость и доработали тормозные системы.

– Какие дальнейшие улучшения планируете?

– Сейчас рассматриваем вариант с изменением формата подвески. Пока этот вопрос в разработке – будем тестировать и анализировать результаты.

– Уже известны будущие старты?

– Да, конечно. Ближайший – четвертый этап чемпионата России в сентябре по маршруту Ульяновск – Саранск. Затем в ноябре – этап в Элисте, Калмыкия. Параллельно планируем тренировочные сборы: либо в России, на каменистых дорогах, либо в Китае, с песчаным рельефом и дюнами.

– Что помогает «КАМАЗ-мастеру» побеждать из года в год?

– Бесспорно, это сильнейший коллектив с огромным опытом и множеством побед за плечами, а также надежные автомобили, которые этот коллектив строит. Мы постоянно развиваем технику, тестируем новые решения и учимся на опыте.