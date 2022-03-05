Samsung планирует возобновить работу в России в обычном режиме

Samsung продолжит продажи на территории России в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Отмечается, что на данный момент поставки восстанавливаются, а сервисное обслуживание продолжается, как и прежде.

«В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме», – сказал собеседник агентства.

Накануне южнокорейская корпорация объявила о приостановке поставок своей продукции на российский рынок.

Причиной принятия такого решения в компании назвали трудности с логистикой.

Как сообщал «Татар-информ», Южная Корея смогла добиться исключения из американских санкций против России.

Ограничения со стороны стран Запада были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний.