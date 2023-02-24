Добровольцы, оружие, миллиарды рублей помощи: как Татарстан поддерживает СВО

Командиру Дамиру Исламову и механику-водителю Дамиру Гилемханову были посмертно присвоены звания Героев России. К концу года количество Героев России среди татарстанцев – участников спецоперации увеличилось до пяти

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В республике сформировали батальоны «Алга» и «Тимер»

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Среди воинов, вступивших в бой с бандеровцами, было немало татарстанцев, выпускников Казанского танкового училища. С первых дней спецоперации они проявили себя героями. 7 марта танк под командованием старшего лейтенанта Дамира Исламова во время штурма укрепрайона около города Золотое вступил в неравный бой сразу с пятью танками противника и сумел уничтожить четыре из них. В том бою экипаж погиб. Командиру Дамиру Исламову и механику-водителю Дамиру Гилемханову были посмертно присвоены звания Героев России. К концу года количество Героев России среди татарстанцев – участников спецоперации увеличилось до пяти. Золотые звезды также получили танкисты Иван Додосов, Раиль Габдрахманов, Дамир Шаймарданов.

Для помощи спецоперации в Татарстане в начале лета начали формировать добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер» Фото: © «Татар-информ»

Для помощи спецоперации в Татарстане в начале лета начали формировать добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер» численностью около 400 человек каждый. Их основу составили мужчины с опытом службы в силовых структурах. Батальоны не случайно решили создать по территориальному принципу. Земляки всегда лучше понимают друг друга, первыми приходят на помощь. Поэтому боевая мощь таких подразделений часто бывает выше.

В июне Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих из татарстанских батальонов. В соцпакет для контрактников вошла разовая денежная выплата в 260 тыс. рублей, санаторно-курортное лечение, внеочередное зачисление детей в детские сады и школы. Позднее сумму разовой выплаты в Татарстане бойцам увеличили до 360 тыс. рублей, пакет льгот расширили. В частности, Минниханов поручил Госжилфонду разработать новую жилищную программу для военнослужащих батальонов «Алга» и «Тимер». Она будет направлена на улучшение жилищных условий добровольцев именных батальонов и их семей.

Для помощи спецоперации в Татарстане в начале лета начали формировать добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер» Фото: © «Татар-информ»

Батальоны «Алга» и «Тимер» были обеспечены всем необходимым: средствами индивидуальной бронезащиты, аптечками, снаряжением. Для ребят закупили в том числе тепловизоры и квадрокоптеры, чтобы заранее выявлять подразделения противника. Необходимым навыкам бойцов обучили на специальных военных полигонах. Боевое слаживание проводилось в течение месяца, после чего они отправились в зону СВО.

Сейчас ребята с честью несут службу на передовой, у батальонов есть свой телеграм-канал, где они рассказывают о ходе спецоперации, благодарят земляков за помощь, которую регулярно получают из Татарстана. Одна из последних записей в канале посвящена тому, что за отличие при выполнении боевых задач несколько военнослужащих были награждены орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью «За боевые отличия».

К сбору амуниции, а также гуманитарных грузов для мирных жителей в республике подключили волонтеров общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстанцы бескорыстно помогали, отправляли теплую одежду, продукты питания»

Помощь из Татарстана в зоне спецоперации получают не только участники батальонов «Алга» и «Тимер». К сбору амуниции, а также гуманитарных грузов для мирных жителей в республике подключили волонтеров общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», которое было создано для поддержки пострадавших от коронавируса.

Сегодня в Татарстане работает 85 пунктов приема гуманитарной помощи. Люди приносят продукты, теплые вещи, инструменты. Отсюда вещи отправляются на республиканский склад, откуда уже груз направляется в военные формирования или мирным жителям.

«Списки необходимого мы регулярно обновляем и публикуем на нашем сайте. Но есть и неизменные позиции – газовые плитки и баллоны к ним, палатки, тепловые пушки, перевязочные материалы, строительные инструменты», – прокомментировал координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

Тимур Сафин: «Списки необходимого мы регулярно обновляем и публикуем на нашем сайте» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Массовый сбор помощи в Татарстане организовали и члены регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарь отделения партии Фарид Мухаметшин лично направил письма руководителям крупных предприятий республики с предложением принять участие в сборе. Общими усилиями, с участием рядовых татарстанцев, члены партии отправили в зону спецоперации более 937 тонн гуманитарной помощи, ее доставили на грузовиках. В отправленных машинах – всё, что нужно людям для жизни: продукты, медикаменты, бытовая химия, предметы первой необходимости. Также очень востребованы стройматериалы. Часть грузов была направлена в Лисичанск – один из крупнейших городов Луганской Народной Республики. Татарстан взял шефство над этой территорией осенью 2022 года. С этого момента Лисичанск неоднократно посещали единороссы Татарстана, чтобы на месте узнать, в чем нуждаются жители города.

В беседе с журналистами Фарид Мухаметшин отметил, что партия продолжит формировать и отправлять гуманитарные конвои в новые регионы России в 2023 году. «Мы, безусловно, будем продолжать поддержку и оказывать помощь жителям добровольно присоединившихся территорий. Теперь они жители Российской Федерации, будем их поддерживать», – сказал Мухаметшин.

Марат Самигуллин лично ездил с гуманитарной помощью в Лисичанск Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что руководитель исполкома республиканского отделения партии Марат Самигуллин лично ездил с гуманитарной помощью в Лисичанск. «Нужно было набраться смелости, чтобы поехать туда, увидеть все своими глазами и передать этот груз. “Единая Россия” принимала в сборе гуманитарной помощи самое активное участие из всех политических партий, которые зарегистрированы в России и в Татарстане. Мы делали это не по приказу, а по зову сердца. Татарстанцы бескорыстно помогали, отправляли теплую одежду, продукты питания», – пояснил Мухаметшин.

С первых же дней СВО к сбору помощи подключились Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман Татарстана Фото: предоставлено ДУМ РТ

«Совместный сбор гуманитарной помощи сплачивает людей очень сильно»

Не остались в стороне от сбора помощи и религиозные общины Татарстана. Духовное управление мусульман Татарстана организовало бойцам поставки халяльной тушенки, бронежилетов, разгрузок, медикаментов, маскировочных сетей и многого другого. Для закупки товаров был создан специальный счет в благотворительном фонде «Закят» ДУМ Татарстана. На сегодняшний день в фонд из разных уголков республики стараниями мухтасибатов поступило всего 8,7 млн рублей. Благодаря этому бойцы уже получили несколько тонн необходимых в военно-полевых условиях грузов.

«Шефская помощь от ДУМ РТ мобилизованным солдатам предполагает отправку в зону спецоперации халяльного продовольствия и вещей. Производитель “Елабужский мясоконсервный комбинат” поставил для ДУМ РТ качественную продукцию высшего сорта из халяльной говядины по себестоимости. В настоящее время осуществляется мониторинг возможностей рынка и запросов солдат для окончательного формирования позиций для закупок», – прокомментировал генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.

Булат Марданов (слева): «Шефская помощь от ДУМ РТ мобилизованным солдатам предполагает отправку в зону спецоперации халяльного продовольствия и вещей» Фото: предоставлено ДУМ РТ

Сбор помощи также был организован и во всех храмах Татарстанской митрополии. Координатором этой работы стала служба помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань». По словам руководителя организации Ольги Варгановой, с самого начала специальной военной операции Казанская епархия заботилась о самых беззащитных – беженцах. Уже в первый месяц для них удалось собрать больше 3 млн рублей, чуть позже было собрано еще 1,5 млн рублей.

«У нас было благословение Святейшего Патриарха Кирилла, весь март все приходы РПЦ осуществляли сбор денег на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. С кого, как не с беженцев, должна была начаться помощь?» – сказала Варганова.

Сейчас православные Татарстана оказывают помощь как мирным жителям, так и военнослужащим. В Донецкую и Луганскую народные республики отправляются стройматериалы, продукты питания, теплые вещи. Сбор помощи ведется и для добровольческих подразделений. Для участников СВО закупаются медикаменты, обмундирование, рации, продукты питания. Прихожане сами изготавливают для воинов тактические носилки, маскировочные сети, блиндажные печи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Совместный сбор гуманитарной помощи сплачивает людей очень сильно. Это показывает каждый наш сбор. Со всей республики епархии собирают грузы и привозят сюда для отправки. Мы также организуем пошив носилок и варежек на Софийском приходе. Это объединило 150 человек. Очень трогательна сейчас также тема написания писем солдатам. Все это вдохновляет и сближает людей», – отметила Ольга Варганова.

Помощь для бойцов и мирных жителей в Татарстане собирают и представители общественных структур. Члены старейшей и самой крупной в Татарстане организации охотников и рыболовов – «Татохотрыболовобщества» отправили бойцам комплекты теплого нательного белья, охотничьи костюмы, а также теплые носки, медикаменты и многое другое. «Мы не можем оставаться в стороне, поскольку в зону спецоперации ушло много рыбаков и охотников – членов нашей общественной организации. Комплекты теплого белья и другие собранные нами вещи будут незаменимы в полевых условиях», – отметил председатель общества Ильхам Садыков.

Партию груза охотники отправили с гуманитарной колонной, сформированной Татарстанским отделением партии «Единая Россия».

Ильхам Садыков: «Мы не можем оставаться в стороне, поскольку в зону спецоперации ушло много рыбаков и охотников» Фото: предоставлено Ильхамом Садыковым

Татарстан направил для помощи жителям новых регионов строителей, врачей, поваров

Татарстан оказывает помощь новым субъектам России не только гуманитарной помощью, но и высококлассными специалистами. В Луганскую Народную Республику не раз выезжали строители из Татарстана, специалисты в области машиностроения и нефтехимии. Не секрет, что в Лисичанске находится крупный нефтеперерабатывающий завод, запуск которого крайне важен для восстановления экономики.

Предприниматель из Небрежных Челнов Рустам Гатин отправился в Лисичанск со своей командой поваров и оборудованием для полевой кухни. В прифронтовом городе татарстанцы с осени готовят и бесплатно раздают до 5 тыс. порций еды в сутки. В городе, где разбита инфраструктура, в большей части населенного пункта нет воды и света, это стало большим подспорьем для местных жителей.

Продукты, из которых готовят обеды, высшего качества. Их оплачивает исполком Набережных Челнов. Также руководство Челнов обеспечивает волонтеров печками-буржуйками, гуманитарными наборами и так далее. Мэр Автограда Наиль Магдеев несколько раз навещал земляков в Лисичанске.

Мэр Автограда Наиль Магдеев несколько раз навещал земляков в Лисичанске Фото: nabchelny.ru

«Ранее там проживало более 100 тыс. жителей, теперь более 30 тыс. — дети, женщины, люди старшего поколения. Безусловно, все они нуждаются в материальной, моральной и продовольственной поддержке», – говорил Магдеев после поездки в Лисичанск.

Огромную помощь военным и мирным жителям оказали врачи из Татарстана. С начала проведения спецоперации в зоне СВО побывали около 80 медицинских специалистов из 18 медицинских организаций республики. На освобожденных территориях с самого начала спецоперации работали педиатры, врачи узких специальностей, добровольцы, судебно-медицинские эксперты. Некоторые из них до сих пор находятся в ЛНР и ДНР, помогают нашим согражданам. Перед отправкой в зону спецоперации всех медиков предупредили, что воды, света и газа не будет, да и сама работа вблизи от передовой смертельно опасна. Но ни у кого из врачей и мысли не возникло отказаться от помощи людям, которые больше всего в ней нуждаются.

Для того чтобы проводить углубленные медицинские осмотры детей и подростков в Луганской Народной Республике, Минздрав Татарстана организовал работу мобильной медицинской бригады. Врачи работали в детских дошкольных и школьных образовательных организациях, проводили осмотры и лабораторно-инструментальные обследования, в том числе ультразвуковые исследования. Ежедневно доктора осматривали более 100 человек, всего за два месяца медицинскую помощь получили более 4 тыс. детей. Особенно востребованы консультации психологов для детей и их родителей.

Для того чтобы проводить углубленные медицинские осмотры детей и подростков в Луганской Народной Республике, Минздрав Татарстана организовал работу мобильной медицинской бригады Фото: из личного архива Кирилла Булатова

Для оказания практической и методической помощи в Донецкой Народной Республике Министерством здравоохранения Татарстана была сформирована группа специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, Лениногорска и Бавлов. Они выполняли работы в составе следственно-оперативных бригад, помогая опознать погибших и скрупулезно собирая вещественные доказательства совершенных ВСУ военных преступлений.

Все поставленные перед медицинскими работниками задачи были выполнены. Но благородная миссия врачей в зоне действия СВО продолжается. Ряды медиков постоянно пополняются.

«Перед нами, органами власти, стоит задача – обеспечивать все нужды семей мобилизованных»

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации. Всего по стране было решено призвать порядка 300 тыс. резервистов – при общей численности «резерва» России в 25 млн человек. В Татарстане были открыты три крупных пункта сбора мобилизованных военнослужащих: Международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского танкового училища. Для военнослужащих организовали юридическую и медицинскую помощь, трехразовое питание, мобильные бани.

Места временной дислокации солдат лично инспектировал руководитель республики Рустам Минниханов. В Татарстане батальоны не просто комплектовались, а проходили первый этап боевого слаживания. В эти дни по всей республике проходили акции поддержки мобилизованных. Например, организация «Женщины Татарстана» провела акцию «Мамины пироги», которую поддержали более 30 районов республики. Воинам передали 2,2 тыс. сладких пирогов, а также шерстяные носки, связанные вручную, шапки, перчатки, аптечки, детские письма и рисунки.

Первый эшелон из Татарстана отправился 23 октября, к тому моменту в республике был сформирован Оперативный штаб по поддержке мобилизованных и членов их семей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый эшелон из Татарстана отправился 23 октября, к тому моменту в республике был сформирован Оперативный штаб по поддержке мобилизованных и членов их семей. Также был принят ряд важных решений. В частности, была установлена единовременная выплата на несовершеннолетних детей мобилизованных. На каждого ребенка выплатили по 20 тыс рублей.

Кроме этого, в Казани детей мобилизованных избавили от оплаты горячего питания в школах и проезда в транспорте. Также для них стало бесплатным посещение государственных музеев, театров, зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии. Было решено, что дети мобилизованных могут бесплатно пользоваться и муниципальными бассейнами, спортивными залами. С 1 ноября семьи мобилизованных избавили от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детсадах.

Для самих мобилизованных сделали отсрочку по уплате имущественных налогов и освободили от транспортного налога на одну машину. Кроме этого, им предоставили право бесплатной юридической помощи и дали отсрочку по договорам аренды госимущества.

Был принят ряд важных решений. В частности, была установлена единовременная выплата на несовершеннолетних детей мобилизованных Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На совещаниях в Доме Правительства Татарстана руководитель республики Рустам Минниханов не раз обращал внимание, что в вопросах поддержки мобилизованных и их семей не должно быть формализма. В частности, он поручил главам муниципалитетов создать реестры военнослужащих, участвующих в СВО, и организовать волонтерские штабы для адресной помощи семьям.

Во время встречи с журналистами, посвященной итогам 2022 года, Рустам Минниханов в очередной раз отметил, что участники спецоперации могут быть спокойны за свои семьи.

«Перед нами, органами власти, стоит задача – обеспечивать все нужды семей мобилизованных. Мы приняли ряд решений по этому направлению: питание в школах, путевки в летние лагеря – и многие другие. Это долг государства перед семьями. Мы понимаем их. Заверяю, мы будем очень внимательно относиться к просьбам этой категории», – заявил Минниханов.

Сегодня в Татарстане 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых работают 47 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оборонзаказ для предприятий Татарстана вырос в 10 раз

Весомый вклад в поддержку СВО сделал оборонно-промышленный комплекс республики. Промышленность Татарстана отчасти сформировалась во время Великой Отечественной войны, когда в Казань и другие города республики были эвакуированы оборонные заводы из западной части страны. В последующие годы в республике появились и другие производства, направленные на выпуск военной продукции.

Сегодня в Татарстане 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых работают 47 тыс. человек. Кроме этого, в регионе 2 тыс. смежных предприятий. Заводы выпускают боевые самолеты и вертолеты, военные морские суда, армейскую спецтехнику, боеприпасы, комплектующие для боевых ракет, оптические приборы и другие виды продукции, необходимые для Российской армии.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в августе говорил, что объем оборонного заказа на отдельных предприятиях увеличился более чем в 10 раз Фото: rais.tatarstan.ru

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в августе говорил, что объем оборонного заказа на отдельных предприятиях увеличился более чем в 10 раз. Его точное исполнение с начала специальной военной операции для властей республики стало крайне важным. А для этого также были приняты меры. В частности, по обеспечению производств квалифицированными кадрами. С ростом производства в сфере ОПК возник дефицит около 3 тыс. рабочих, и эта проблема была оперативно решена. Использовались схемы переподготовки кадров, временного трудоустройства, повышения зарплат, предоставления временного жилья. Власти республики четко дали понять, что с поставками продукции для Российской армии проблем не будет.

«Мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции»

В январе 2023 года во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным Рустам Минниханов также рассказал о той помощи, которую оказывает Татарстан воинам, находящимся в зоне СВО, и мирным жителям новых регионов России.

В январе 2023 года во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным Рустам Минниханов также рассказал о той помощи, которую оказывает Татарстан воинам, находящимся в зоне СВО Фото: rais.tatarstan.ru

«Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции. Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции, – почти 2,5 млрд рублей мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать», – отметил Минниханов.

Он напомнил, что два батальона – «Алга» и «Тимер» – находятся в зоне СВО.

«Большая поддержка идет по гуманитарной помощи. Отправлено почти 2 тыс. тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идет в Лисичанск, за который мы отвечаем. Также полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность. Хотя уже по ряду объектов работу мы начали», – отметил Минниханов.