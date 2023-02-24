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Добровольцы, оружие, миллиарды рублей помощи: как Татарстан поддерживает СВО
Ровно год исполняется сегодня с объявления специальной военной операции, которая началась на Украине, а сейчас проводится на территории новых субъектов России. Какой вклад сделал Татарстан в поддержку Вооруженных сил и мирного населения пострадавших регионов – в обзоре «Татар-информа».
В республике сформировали батальоны «Алга» и «Тимер»
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Среди воинов, вступивших в бой с бандеровцами, было немало татарстанцев, выпускников Казанского танкового училища. С первых дней спецоперации они проявили себя героями. 7 марта танк под командованием старшего лейтенанта Дамира Исламова во время штурма укрепрайона около города Золотое вступил в неравный бой сразу с пятью танками противника и сумел уничтожить четыре из них. В том бою экипаж погиб. Командиру Дамиру Исламову и механику-водителю Дамиру Гилемханову были посмертно присвоены звания Героев России. К концу года количество Героев России среди татарстанцев – участников спецоперации увеличилось до пяти. Золотые звезды также получили танкисты Иван Додосов, Раиль Габдрахманов, Дамир Шаймарданов.
Для помощи спецоперации в Татарстане в начале лета начали формировать добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер» численностью около 400 человек каждый. Их основу составили мужчины с опытом службы в силовых структурах. Батальоны не случайно решили создать по территориальному принципу. Земляки всегда лучше понимают друг друга, первыми приходят на помощь. Поэтому боевая мощь таких подразделений часто бывает выше.
В июне Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих из татарстанских батальонов. В соцпакет для контрактников вошла разовая денежная выплата в 260 тыс. рублей, санаторно-курортное лечение, внеочередное зачисление детей в детские сады и школы. Позднее сумму разовой выплаты в Татарстане бойцам увеличили до 360 тыс. рублей, пакет льгот расширили. В частности, Минниханов поручил Госжилфонду разработать новую жилищную программу для военнослужащих батальонов «Алга» и «Тимер». Она будет направлена на улучшение жилищных условий добровольцев именных батальонов и их семей.
Батальоны «Алга» и «Тимер» были обеспечены всем необходимым: средствами индивидуальной бронезащиты, аптечками, снаряжением. Для ребят закупили в том числе тепловизоры и квадрокоптеры, чтобы заранее выявлять подразделения противника. Необходимым навыкам бойцов обучили на специальных военных полигонах. Боевое слаживание проводилось в течение месяца, после чего они отправились в зону СВО.
Сейчас ребята с честью несут службу на передовой, у батальонов есть свой телеграм-канал, где они рассказывают о ходе спецоперации, благодарят земляков за помощь, которую регулярно получают из Татарстана. Одна из последних записей в канале посвящена тому, что за отличие при выполнении боевых задач несколько военнослужащих были награждены орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью «За боевые отличия».
«Татарстанцы бескорыстно помогали, отправляли теплую одежду, продукты питания»
Помощь из Татарстана в зоне спецоперации получают не только участники батальонов «Алга» и «Тимер». К сбору амуниции, а также гуманитарных грузов для мирных жителей в республике подключили волонтеров общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», которое было создано для поддержки пострадавших от коронавируса.
Сегодня в Татарстане работает 85 пунктов приема гуманитарной помощи. Люди приносят продукты, теплые вещи, инструменты. Отсюда вещи отправляются на республиканский склад, откуда уже груз направляется в военные формирования или мирным жителям.
«Списки необходимого мы регулярно обновляем и публикуем на нашем сайте. Но есть и неизменные позиции – газовые плитки и баллоны к ним, палатки, тепловые пушки, перевязочные материалы, строительные инструменты», – прокомментировал координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.
Массовый сбор помощи в Татарстане организовали и члены регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарь отделения партии Фарид Мухаметшин лично направил письма руководителям крупных предприятий республики с предложением принять участие в сборе. Общими усилиями, с участием рядовых татарстанцев, члены партии отправили в зону спецоперации более 937 тонн гуманитарной помощи, ее доставили на грузовиках. В отправленных машинах – всё, что нужно людям для жизни: продукты, медикаменты, бытовая химия, предметы первой необходимости. Также очень востребованы стройматериалы. Часть грузов была направлена в Лисичанск – один из крупнейших городов Луганской Народной Республики. Татарстан взял шефство над этой территорией осенью 2022 года. С этого момента Лисичанск неоднократно посещали единороссы Татарстана, чтобы на месте узнать, в чем нуждаются жители города.
В беседе с журналистами Фарид Мухаметшин отметил, что партия продолжит формировать и отправлять гуманитарные конвои в новые регионы России в 2023 году. «Мы, безусловно, будем продолжать поддержку и оказывать помощь жителям добровольно присоединившихся территорий. Теперь они жители Российской Федерации, будем их поддерживать», – сказал Мухаметшин.
Он напомнил, что руководитель исполкома республиканского отделения партии Марат Самигуллин лично ездил с гуманитарной помощью в Лисичанск. «Нужно было набраться смелости, чтобы поехать туда, увидеть все своими глазами и передать этот груз. “Единая Россия” принимала в сборе гуманитарной помощи самое активное участие из всех политических партий, которые зарегистрированы в России и в Татарстане. Мы делали это не по приказу, а по зову сердца. Татарстанцы бескорыстно помогали, отправляли теплую одежду, продукты питания», – пояснил Мухаметшин.
«Совместный сбор гуманитарной помощи сплачивает людей очень сильно»
Не остались в стороне от сбора помощи и религиозные общины Татарстана. Духовное управление мусульман Татарстана организовало бойцам поставки халяльной тушенки, бронежилетов, разгрузок, медикаментов, маскировочных сетей и многого другого. Для закупки товаров был создан специальный счет в благотворительном фонде «Закят» ДУМ Татарстана. На сегодняшний день в фонд из разных уголков республики стараниями мухтасибатов поступило всего 8,7 млн рублей. Благодаря этому бойцы уже получили несколько тонн необходимых в военно-полевых условиях грузов.
«Шефская помощь от ДУМ РТ мобилизованным солдатам предполагает отправку в зону спецоперации халяльного продовольствия и вещей. Производитель “Елабужский мясоконсервный комбинат” поставил для ДУМ РТ качественную продукцию высшего сорта из халяльной говядины по себестоимости. В настоящее время осуществляется мониторинг возможностей рынка и запросов солдат для окончательного формирования позиций для закупок», – прокомментировал генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.
Сбор помощи также был организован и во всех храмах Татарстанской митрополии. Координатором этой работы стала служба помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань». По словам руководителя организации Ольги Варгановой, с самого начала специальной военной операции Казанская епархия заботилась о самых беззащитных – беженцах. Уже в первый месяц для них удалось собрать больше 3 млн рублей, чуть позже было собрано еще 1,5 млн рублей.
«У нас было благословение Святейшего Патриарха Кирилла, весь март все приходы РПЦ осуществляли сбор денег на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. С кого, как не с беженцев, должна была начаться помощь?» – сказала Варганова.
Сейчас православные Татарстана оказывают помощь как мирным жителям, так и военнослужащим. В Донецкую и Луганскую народные республики отправляются стройматериалы, продукты питания, теплые вещи. Сбор помощи ведется и для добровольческих подразделений. Для участников СВО закупаются медикаменты, обмундирование, рации, продукты питания. Прихожане сами изготавливают для воинов тактические носилки, маскировочные сети, блиндажные печи.
«Совместный сбор гуманитарной помощи сплачивает людей очень сильно. Это показывает каждый наш сбор. Со всей республики епархии собирают грузы и привозят сюда для отправки. Мы также организуем пошив носилок и варежек на Софийском приходе. Это объединило 150 человек. Очень трогательна сейчас также тема написания писем солдатам. Все это вдохновляет и сближает людей», – отметила Ольга Варганова.
Помощь для бойцов и мирных жителей в Татарстане собирают и представители общественных структур. Члены старейшей и самой крупной в Татарстане организации охотников и рыболовов – «Татохотрыболовобщества» отправили бойцам комплекты теплого нательного белья, охотничьи костюмы, а также теплые носки, медикаменты и многое другое. «Мы не можем оставаться в стороне, поскольку в зону спецоперации ушло много рыбаков и охотников – членов нашей общественной организации. Комплекты теплого белья и другие собранные нами вещи будут незаменимы в полевых условиях», – отметил председатель общества Ильхам Садыков.
Партию груза охотники отправили с гуманитарной колонной, сформированной Татарстанским отделением партии «Единая Россия».
Татарстан направил для помощи жителям новых регионов строителей, врачей, поваров
Татарстан оказывает помощь новым субъектам России не только гуманитарной помощью, но и высококлассными специалистами. В Луганскую Народную Республику не раз выезжали строители из Татарстана, специалисты в области машиностроения и нефтехимии. Не секрет, что в Лисичанске находится крупный нефтеперерабатывающий завод, запуск которого крайне важен для восстановления экономики.
Предприниматель из Небрежных Челнов Рустам Гатин отправился в Лисичанск со своей командой поваров и оборудованием для полевой кухни. В прифронтовом городе татарстанцы с осени готовят и бесплатно раздают до 5 тыс. порций еды в сутки. В городе, где разбита инфраструктура, в большей части населенного пункта нет воды и света, это стало большим подспорьем для местных жителей.
Продукты, из которых готовят обеды, высшего качества. Их оплачивает исполком Набережных Челнов. Также руководство Челнов обеспечивает волонтеров печками-буржуйками, гуманитарными наборами и так далее. Мэр Автограда Наиль Магдеев несколько раз навещал земляков в Лисичанске.
«Ранее там проживало более 100 тыс. жителей, теперь более 30 тыс. — дети, женщины, люди старшего поколения. Безусловно, все они нуждаются в материальной, моральной и продовольственной поддержке», – говорил Магдеев после поездки в Лисичанск.
Огромную помощь военным и мирным жителям оказали врачи из Татарстана. С начала проведения спецоперации в зоне СВО побывали около 80 медицинских специалистов из 18 медицинских организаций республики. На освобожденных территориях с самого начала спецоперации работали педиатры, врачи узких специальностей, добровольцы, судебно-медицинские эксперты. Некоторые из них до сих пор находятся в ЛНР и ДНР, помогают нашим согражданам. Перед отправкой в зону спецоперации всех медиков предупредили, что воды, света и газа не будет, да и сама работа вблизи от передовой смертельно опасна. Но ни у кого из врачей и мысли не возникло отказаться от помощи людям, которые больше всего в ней нуждаются.
Для того чтобы проводить углубленные медицинские осмотры детей и подростков в Луганской Народной Республике, Минздрав Татарстана организовал работу мобильной медицинской бригады. Врачи работали в детских дошкольных и школьных образовательных организациях, проводили осмотры и лабораторно-инструментальные обследования, в том числе ультразвуковые исследования. Ежедневно доктора осматривали более 100 человек, всего за два месяца медицинскую помощь получили более 4 тыс. детей. Особенно востребованы консультации психологов для детей и их родителей.
Для оказания практической и методической помощи в Донецкой Народной Республике Министерством здравоохранения Татарстана была сформирована группа специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, Лениногорска и Бавлов. Они выполняли работы в составе следственно-оперативных бригад, помогая опознать погибших и скрупулезно собирая вещественные доказательства совершенных ВСУ военных преступлений.
Все поставленные перед медицинскими работниками задачи были выполнены. Но благородная миссия врачей в зоне действия СВО продолжается. Ряды медиков постоянно пополняются.
«Перед нами, органами власти, стоит задача – обеспечивать все нужды семей мобилизованных»
Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации. Всего по стране было решено призвать порядка 300 тыс. резервистов – при общей численности «резерва» России в 25 млн человек. В Татарстане были открыты три крупных пункта сбора мобилизованных военнослужащих: Международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского танкового училища. Для военнослужащих организовали юридическую и медицинскую помощь, трехразовое питание, мобильные бани.
Места временной дислокации солдат лично инспектировал руководитель республики Рустам Минниханов. В Татарстане батальоны не просто комплектовались, а проходили первый этап боевого слаживания. В эти дни по всей республике проходили акции поддержки мобилизованных. Например, организация «Женщины Татарстана» провела акцию «Мамины пироги», которую поддержали более 30 районов республики. Воинам передали 2,2 тыс. сладких пирогов, а также шерстяные носки, связанные вручную, шапки, перчатки, аптечки, детские письма и рисунки.
Первый эшелон из Татарстана отправился 23 октября, к тому моменту в республике был сформирован Оперативный штаб по поддержке мобилизованных и членов их семей. Также был принят ряд важных решений. В частности, была установлена единовременная выплата на несовершеннолетних детей мобилизованных. На каждого ребенка выплатили по 20 тыс рублей.
Кроме этого, в Казани детей мобилизованных избавили от оплаты горячего питания в школах и проезда в транспорте. Также для них стало бесплатным посещение государственных музеев, театров, зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии. Было решено, что дети мобилизованных могут бесплатно пользоваться и муниципальными бассейнами, спортивными залами. С 1 ноября семьи мобилизованных избавили от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детсадах.
Для самих мобилизованных сделали отсрочку по уплате имущественных налогов и освободили от транспортного налога на одну машину. Кроме этого, им предоставили право бесплатной юридической помощи и дали отсрочку по договорам аренды госимущества.
На совещаниях в Доме Правительства Татарстана руководитель республики Рустам Минниханов не раз обращал внимание, что в вопросах поддержки мобилизованных и их семей не должно быть формализма. В частности, он поручил главам муниципалитетов создать реестры военнослужащих, участвующих в СВО, и организовать волонтерские штабы для адресной помощи семьям.
Во время встречи с журналистами, посвященной итогам 2022 года, Рустам Минниханов в очередной раз отметил, что участники спецоперации могут быть спокойны за свои семьи.
«Перед нами, органами власти, стоит задача – обеспечивать все нужды семей мобилизованных. Мы приняли ряд решений по этому направлению: питание в школах, путевки в летние лагеря – и многие другие. Это долг государства перед семьями. Мы понимаем их. Заверяю, мы будем очень внимательно относиться к просьбам этой категории», – заявил Минниханов.
Оборонзаказ для предприятий Татарстана вырос в 10 раз
Весомый вклад в поддержку СВО сделал оборонно-промышленный комплекс республики. Промышленность Татарстана отчасти сформировалась во время Великой Отечественной войны, когда в Казань и другие города республики были эвакуированы оборонные заводы из западной части страны. В последующие годы в республике появились и другие производства, направленные на выпуск военной продукции.
Сегодня в Татарстане 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых работают 47 тыс. человек. Кроме этого, в регионе 2 тыс. смежных предприятий. Заводы выпускают боевые самолеты и вертолеты, военные морские суда, армейскую спецтехнику, боеприпасы, комплектующие для боевых ракет, оптические приборы и другие виды продукции, необходимые для Российской армии.
Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в августе говорил, что объем оборонного заказа на отдельных предприятиях увеличился более чем в 10 раз. Его точное исполнение с начала специальной военной операции для властей республики стало крайне важным. А для этого также были приняты меры. В частности, по обеспечению производств квалифицированными кадрами. С ростом производства в сфере ОПК возник дефицит около 3 тыс. рабочих, и эта проблема была оперативно решена. Использовались схемы переподготовки кадров, временного трудоустройства, повышения зарплат, предоставления временного жилья. Власти республики четко дали понять, что с поставками продукции для Российской армии проблем не будет.
«Мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции»
В январе 2023 года во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным Рустам Минниханов также рассказал о той помощи, которую оказывает Татарстан воинам, находящимся в зоне СВО, и мирным жителям новых регионов России.
«Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции. Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции, – почти 2,5 млрд рублей мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать», – отметил Минниханов.
Он напомнил, что два батальона – «Алга» и «Тимер» – находятся в зоне СВО.
«Большая поддержка идет по гуманитарной помощи. Отправлено почти 2 тыс. тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идет в Лисичанск, за который мы отвечаем. Также полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность. Хотя уже по ряду объектов работу мы начали», – отметил Минниханов.
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