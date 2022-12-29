«Не по приказу, а по зову сердца»: единороссы Татарстана продолжат помогать Донбассу

Активисты татарстанского отделения «Единой России» продолжат формировать и отправлять гуманитарные конвои на Донбасс в 2023 году. Об этом сообщил секретарь республиканского отделения партии Фарид Мухаметшин.

«Мы безусловно будем продолжать поддержку и оказывать помощь жителям добровольно присоединившихся территорий. Теперь они жители Российской Федерации, будем их поддерживать», – сказал Мухаметшин.

Секретарь напомнил, что руководитель исполкома республиканского отделения партии Марат Самигуллин лично ездил с гуманитарной помощью в Лисичанск.

«Нужно было набраться смелости, чтобы поехать туда, увидеть все своими глазами и передать этот груз. “Единая Россия” принимала в сборе гуманитарной помощи самое активное участие из всех политических партий, которые зарегистрированы в России и в Татарстане. Мы делали это не по приказу, а по зову сердца. Татарстанцы бескорыстно помогали, отправляли теплую одежду, продукты питания», – пояснил Мухаметшин.

«Мы и политически будем поддерживать усилия руководства нашей страны для того, чтобы быстрее эти трагические события завершились мирным путем, за столом переговоров. Ведь нужно восстанавливать жилые дома, школы, больницы. И в этом татарстанцы тоже готовы продолжать оказывать помощь», – добавил он.

Татарстанское отделение «Единой России» с февраля 2022 года активно включилось в работу по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. С марта по ноябрь 2022 года направлено 45 грузовых автомобилей. Общий вес составил около 660 тонн на сумму более 87 млн рублей. В основном это продукты с длительным сроком хранения — крупы, макаронные изделия, тушенка, консервы, молоко сгущенное, сахар, чай и кофе, подсолнечное масло, бутилированная вода, хлебобулочные изделия.