«Берегите себя и низкий вам поклон»: как чествовали врачей из РТ, вернувшихся с Донбасса

Сегодня в Казани говорили слова благодарности врачам из Татарстана, которые помогали жителям Лисичанска. Почти 60 медиков рассказали о том, как работали без элементарных удобств, как пробирались по бездорожью и скрывали от родных свою командировку в зону СВО. Истории медиков в репортаже «Татар-информа».

С начала спецоперации на Украине побывали 79 татарстанских медиков из восемнадцати медицинских учреждений республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы-то приезжали и уезжали, а лисичанцы продолжали там жить»

Сегодня по инициативе депутата Государственной Думы РФ Татьяны Ларионовой состоялась встреча с врачами, которые побывали в Лисичанске и оказывали там помощь мирному населению. На сегодняшнюю встречу пригласили врачей и медицинских работников, которые принимали активное участие в гуманитарных миссиях и оказывали медицинскую помощь мирному населению Донбасса.

С начала спецоперации на Украине побывали 79 татарстанских медиков из восемнадцати медицинских учреждений республики. Многие из них приезжали в зону СВО не единожды.

Идея проведения встречи возникла во время очередной поездки представителей республики в Лисичанск. Среди сопровождавших гуманитарный груз была и Татьяна Ларионова.

«Та поездка стала для меня большим событием. Как только мы пересекли границу, нас предупредили, что для Лисичанка наступили самые тяжелые дни, и мы должны быть осторожными. Ситуация действительно была непростая. Причем, мы-то приезжали и уезжали, а лисичанцы продолжали там жить», – рассказала Татьяна Ларионова

Татьяна Ларионова: «Я говорю вам спасибо и низкий вам поклон» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не раздумывали ехать или нет – знали, что нас там ждут»

«Врачи выполняют в Лисичанске свой профессиональный и гражданский долг. Каждую минуту мне хочется им сказать – спасибо, родные, за спасенные жизни и людей, которым вы помогли. Берегите себя и, пожалуйста, возвращайтесь домой. Я говорю вам спасибо и низкий вам поклон», — выступила с обращением к врачам Ларионова.

Участниками сегодняшней встречи стали 59 врачей. Некоторые из их коллег и сегодня находятся на Донбассе

Врачи рассказали свои истории о том, как оказались в зоне СВО. Больше всего их поразило, как люди, которые каждый день слышат взрывы снарядов, любят жизнь. Медики поделились, на раздумья ехать или нет, время не тратили. Они знали, что их там ждут.

Каждый врач прошел инструктаж по безопасности, но говорят, что каски и бронежилеты надевали редко. Часть врачей едва не погибла, когда в общежитие, где они жили, прилетел снаряд. «Татар-информ» рассказывал об этой истории.

«Эти нацисты, которые знали, что наши коллеги – врачи, наши медицинские работники, живут в этом доме. Они все равно нанесли ракетный удар. И Бог и Аллах спас наших коллег. Коллеги, ни разу, когда мы с вами встречались у вас не было сомнений. Вы все спрашивали, когда мы вернемся туда?» – обратился к медикам министр здравоохранения Марат Садыков.

Марат Садыков: «Эти нацисты, которые знали, что наши коллеги – врачи, наши медицинские работники, живут в этом доме. Они все равно нанесли ракетный удар» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ваши порывы и ваш профессионализм отзываются в сердцах татарстанцев гордостью за вас»

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поблагодарил врачей за то, что не побоялись отправиться в зону СВО и помогали мирному населению.

«Врачи едут по доброй воле, зная, что могут и не вернуться. И тем не менее, ваши порывы и ваш профессионализм отзываются в сердцах татарстанцев гордостью за вас», – отметил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Глава Госсовета РТ отметил, что самая большая награда для врачей – благодарность людей, которым они помогли, но находятся и те, кто даже приняв помощь, высказывают негативное мнение.

«Когда я был в своей родной школе, ко мне подошли школьники из Украины, попросили сфотографироваться. Я начал расспрашивать их, как жизнь, как учеба. И один мне такое сказал, что я до сих пор не переварю: “Спасибо вам большое, мы ждем-не дождемся, когда наши перебьют там москалей и мы вернемся домой’’. Настолько забаламутили головы даже детям, что придется еще очень много вкладывать сил», – рассказал Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин поблагодарил врачей за то, что не побоялись отправиться в зону СВО и помогали мирному населению Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На наше счастье, мы вышли из дома, а когда вернулись – дома не было»

В Лисичанске врачи из Татарстана – Хирурги, специалисты санавиации, врачи УЗИ, педиатры – ежедневно осматривали порядка 120 человек. За два месяца медицинскую помощь оказали более чем 4 тыс. детей.

Для малышей и подростков были организованы медосмотры – врачи разных специальностей проводили различные исслеования. Поначалу медики столкнулись с массой предрассудков, из-за которых родители боялись приводить детей на лечение. Кто-то пустил слух, что врачи собирают базу данных детей для пересадки органов.

«Мне очень повезло, я работала там в декабре, а слухи эти пошли в ноябре, и к моему приезду были окончательно развенчаны. Люди удивлялись, что детям за один визит делали УЗИ, ЭКГ, проводили полный медосмотр. И никаких других целей, помимо обследования их здоровья, мы не преследовали», – рассказала педиатр ДРКБ Эльмира Номина.

В бригаде были психолог и психиатр, у них в Лисичанске было немало работы, рассказывает врач.

«Не для детских глаз все это. Были дети, у которых погибли родители. Меня больше всего поразил лисичанский мальчик. Я у него спрашиваю: “А вы где живете?” Он говорит: “Мы живем на даче “. ‘’На даче? Но ведь холод, мороз’’. Он отвечает: “На наше счастье, мы вышли из дома, а когда вернулись – дома-то уже и не было. Хорошо, у нас дача есть. У нас только к соседям были прилеты, а мы там хорошо живем “. Понимаете, люди знают, что если они остались живы, это уже счастье. Они радуются малому, и даже дети это понимают», - поделилась педиатр.

Там все дети с нательными крестиками, все уповают на защиту Всевышнего, рассказывает Эльмира Номина.

«И вообще там настрой такой – они верят, что мы победим и думают, что каждый должен принять в этом участие. Патриотическое воспитание там на высоте», – отметила медик.

Эльмира Номина: «Люди удивлялись, что детям за один визит делали УЗИ, ЭКГ, проводили полный медосмотр» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Родным не говорили, что едем на Донбасс»

Рафаэль Нигматзянов, руководитель санитарной аваиции РКБ уехал в Лисичанск в середине августа. О своем решении никому не сказал.

«Мы понимали, что нас родные не отпустят и пошли на некую хитрость – я сказал своим, что поехал в Волгоград, кто-то у нас в Ростов “уехал”, кто-то в Саратов», – вспоминает врач.

О том, что Рафаэль Нигматзянов был в зоне СВО, он рассказал своим близким, только вернувшись.

«Они меня поругали, не без этого. Но чуть-чуть», – улыбается он.

Врач уверяет, что работать было не тяжело. Говорит, когда рядом такие профессионалы, любые трудности по плечу.

«Был большой объем запущенных заболеваний, потому что, как мы поняли, длительное время они не могли получить квалифицированную помощь. Люди говорили, что несколько лет вообще не видели врачей», – вспоминает доктор.

Объем работы нарастал в геометрической прогрессии, вспоминает медик. Начинали с нескольких человек в день, а к моменту отъезда запись была на несколько недель вперед. Ограничивалось количество пациентов только логистикой – говорит, могли бы и больше принять, но в то место, где стоял мобильный модуль, доставка людей была затруднена.

«Наш модуль находился близ Лисичанска, потому что в самом городе было опасно. Сам модуль в город проехать не мог, потому что там были разрушена дороги и мосты», – объясняет Рафаэль Нигматзянов.

Рафаэль Нигматзянов: «Был большой объем запущенных заболеваний, потому что, как мы поняли, длительное время они не могли получить квалифицированную помощь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работали под грохот взрывов»

Слышали взрывы, и под этот грохот работали. Врач признается – было страшно, ведь инстинкт самосохранения отключить невозможно

«Страх не из-за того, что могут бомбить и обстрелять. В том месте, где мы работали до сих пор снуют ДРГ, поэтому надо было быть осторожнее», – рассказал Рафаэль Нигматзянов.

Для многих жителей города было важно получить не только медицинскую помошь, но еще и моральную поддержку. Люди долгое время жили без благ цивилизации, и эта цивилизация частично пришла с врачами.

«Там где мы работали, была связь и был свет. Они приходили, чтобы подключиться к вай-фаю и позвонить близким, мы угощали их конфетами. Многим из них мы давали лекарства, которые они чисто физически нигде не могли взять. Поэтому они оставались довольными и не скрывали эмоций – они и плакали, и не верили, все время спаршивали сколько это стоит, предупреждали, что денег у них мало. Мы улыбались и говорили, что все это совершенно бесплатно. Они еще не с первого раза во все это верили», – вспоминает Рафаэль Нигматзянов.

Нужна была и помощь водителей – им тоже пришлось не сладко, ведь передвигались по местности, куда прилетали снаряды.

Водитель мобильного комплекса попросил не называть его имени – его родные до сих пор не знают, что он был в Лисичанске. Дома его ждали трое детей, супруга и родители.

«Мне предложили, я попросил пять минут, чтобы подумать, и согласился. Я уже бывал в таких местах, еще в далеких 80-х, поэтому для меня это не ново. Я понял, что моя помощь там нужна», – рассказывает водитель.

Дорогие там разбитые, повсюду стоят блоки, с первого раза не везде удавалось проехать, вспоминает он.

«Ехали мы с сопровождением, тормозить нам нельзя было. Один раз в городе случилось ДТП и образовалась пробка. Местные автомобилисты нас пропустили – развернулись и проехали по другим улицам. Они все были в шоке, все нам махали. Когда мы остановились в Луганске буквально на полчаса, уже на следующий день во всех соцсетях о нас написали», – рассказывает водитель.

«Люди были довольны, привозили детей на осмотры – наши врачи хоть и специализировались на взрослых, никому не отказали. И раненные военные приходили», – рассказал водитель медицинского модуля.

Юрий Дзукаев: «Самое сложное было – это видеть бедственное положение населения. Это ужасающе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Заднюю никто не дал, все поехали»

Врач УЗИ больницы №7 Казани Юрий Дзукаев вспоминает, что перед отъездом на Донбасс врачей предупредили, что будет непросто – работать придется без света, газа, воды и связи.

«Заднюю никто не дал, все поехали. Самое сложное было – это видеть бедственное положение населения. Это ужасающе. И мы от души выполнили свою работу. Я работал с профессионалами, которые любят людей. Мы вместе выполнили свой долг», – рассказал врач.

В мобильную поликлинику людей привозили из Лисичанска два раза в день. Для этого медики использовали свой транспорт. К ним добавлялись местные жители и солдаты из госпиталя, которым также приходилось проводить операции. Оперировали доктора и раненых мирных жителей – многие приходили с осколками, которые до этого, никто не мог удалить.

На вопрос, что двигало ими, когда они ехади в Лисичанск, зная что там опасно, Дзукаев ответил: «Во-первых, мы – мужчины – сначала думаем о Родине, потом о себе. Во-вторых, мы – специалисты. И третий фактор – человеколюбие. Мы должны были помогать людям, которым было очень плохо».

Сегодня отметили и Нелю Сергееву – волонтера из Лисичанска, которая помогала врачам. Она – уроженка Татарстана, но в детстве вместе с родителями переехала в Лисичанск. В 2014 году занялась гуманитарной деятельностью, а с 2022 года стала помогать врачам. Неля не только помогала мирным жителям, к примеру, попасть на прием к врачам, она распоряжалась складом с гуманитарной помощью из Татарстана.

Сегодня отметили и Нелю Сергееву – волонтера из Лисичанска, которая помогала врачам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Меня привезли в Лисичанск восьмимесячным ребенком, но в Татарстан я приезжала к родным. Так я и ездила между Украиной и Татарстаном. Я все время рвалась на родину. В 2014 год я хотела уехать, но что-то останавливало меня. Тогда у меня была своя юридическая приемная, и мы переквалифицировали ее под гуманитарный штаб. Мы помогали людям, которые оказались в сложной ситуации. Поэтому, в 2022 году у меня даже не возникло вопроса, чем заниматься – естественно, волонтерством», – поделилась волонтер.

Поначалу женщина занималась организацией гуманитарной помощи, но потом узнала, что нужна помощь врачам.

«Врачи спрашивали, сколько у нас деток, какая возрастная категория, где провести осмотр. Мы давали им всю необходимую информацию. Они проводили осмотр малышей, потом врачи организовали мобильную поликлинику. Люди были в таком восторге от внимательности и профессионализма врачей из Татарстана. И они узнали, что оказывается, лечиться можно бесплатно, потому что в Украине в последнее время коррупция просто захлестнула медицину», – рассказывает женщина.

Неля Сергеева долгое время мечтала вернуться на родину в Татарстан, но теперь уверена – ее помощь необходима в Лисичанске. Поэтому, погостив в Казани, говорит, снова вернется туда, где слышны взрывы. Многие врачи сегодня говорили: было тяжело, но еще тяжелее людям, которые их ждут.