Магдеев навестил Гатина в Лисичанске и узнал, как кормят местных жителей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл в подшефный Татарстану Лисичанск в Луганской народной республике. О своей поездке и встрече с Рустамом Гатиным он рассказал в Telegram-канале.

Мэр Автограда напомнил, что Гатин вместе с командой челнинских волонтеров помогает жителям Лисичанска. Обстановка в городе сложная, и организация горячего питания для 5 тыс. жителей — это задача, которую необходимо решить.

«Поблагодарил наших ребят за работу, — поделился Магдеев. — Набережные Челны регулярно и в полном объеме поставляют необходимые продукты питания и оборудование. Будем и дальше оказывать всемерную помощь и поддержку».

Рустам Гатин показал, как идет раскладка еды в большие железные термосы, а затем волонтеры развозят их на «УАЗике» по отдельным локациям. «Выезжаем в 4 [часа] утра, каждый день проезжаем по 250 километров. Сегодня кормим людей гречневой кашей с тушенкой», — пояснил челнинец.

Гатин также добавил, что челнинцы обучают местных волонтеров, чтобы после них кто-то мог продолжить это дело.