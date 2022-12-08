Охотники Татарстана отправили теплые вещи и медикаменты мобилизованным войнам в зону СВО

Члены старейшей и самой крупной в Татарстане общественной организации охотников и рыболовов «Татохотрыболовобщества» отправили партию помощи мобилизованным бойцам, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил «Татар-информ» председатель общества Ильхам Садыков.

«Партию груза мы отправили с гуманитарной колонной, сформированной татарстанским отделением партии “Единая Россия”», – сказал Садыков.

Среди отправленных вещей – комплекты теплого нательного белья, охотничьи костюмы, а также теплые носки, сигареты и медикаменты. Причем это только первая партия помощи, подчеркнул Садыков. По его словам, «Татохотрыболовобщество» планирует оказывать помощь добровольцам и мобилизованным воинам на регулярной основе. В акции участвуют все первичные организации общества.

«Мы не можем оставаться в стороне, поскольку в зону спецоперации ушло много рыбаков и охотников – членов нашей общественной организации. Комплекты теплого белья и другие собранные нами вещи будут незаменимы в полевых условиях», – отметил руководитель организации.

«Татохотрыболовобщество», является преемником Казанского общества охоты ведет свою историю с 1868 года, входят в ассоциацию «Росохотрыболовсоюз». В советское время учредителем общества выступал Кабинет министров ТАССР, сегодня хозяевами организации являются сами охотники, которых в «Татрыболовохотобществе» более 7 тыс. человек.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, для службы в зоне СВО призвали 300 тыс. резервистов.