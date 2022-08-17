«Оборонзаказ вырос более чем в 10 раз, а рук для его исполнения в Татарстане не хватает»

Предприятиям оборонного комплекса в Татарстане не хватает около 3 тыс. рабочих. При этом заводы готовы платить высокую зарплату и обеспечивать работников расширенным социальным пакетом. Какие меры предлагает Минпромторг РТ, чтобы ликвидировать дефицит кадров в ОПК, – в материале «Татар-информа».

Олег Коробченко обратил внимание Президента Татарстана на нехватку кадров на оборонных предприятиях Фото: president.tatarstan.ru

«Потребность в рабочих кадрах составляет более 3,5 тыс. человек»

На нехватку кадров в ОПК обратил внимание Президента Татарстана Рустама Минниханова новый министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на одном из совещаний в Правительстве республики.

Он напомнил, что всего в Татарстане расположено 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых работают 47 тыс. человек. Кроме этого, в регионе 2 тыс. смежных предприятий.

«Объем оборонного заказа на отдельных предприятиях увеличился более чем в 10 раз, а рук для его исполнения не хватает. Уже сегодня потребность в рабочих кадрах составляет более 3,5 тыс. человек. Это фрезеровщики, токари, сварщики, слесари, клепальщики и другие. К концу года потребность в кадрах вырастет в разы», – сообщил Коробченко.

Министр уточнил, что в Казани требуются 2,5 тыс. специалистов, в Зеленодольске – 834, в Набережных Челнах – 189.

Объем оборонного заказа на отдельных предприятиях увеличился более чем в 10 раз, а рук для его исполнения не хватает Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

4 способа восполнить дефицит кадров

Минпромторг Татарстана разработал несколько вариантов решения проблемы.

Так, совместно с Минтрудом прорабатывается вопрос временного трудоустройства на предприятиях ОПК персонала с заводов и фабрик, которые перевели своих работников на неполную рабочую неделю из-за кризиса.

Ориентировать свободные кадровые ресурсы на работу в ОПК попросят центры занятости во всех районах республики.

Еще одно предложение – привлекать на работу приговоренных к принудительным работам людей.

Наконец, планируется переманивать специалистов и из других регионов. В их числе могут быть работники простаивающих предприятий, к примеру, тех, кто трудился на автозаводах иностранных брендов.

Предприятия оборонного комплекса готовы платить 50, 100 и более тысяч, если верить вакансиям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рабочие в оборонке получают 100 тыс. рублей и более

Заплаты на предприятиях оборонного комплекса немалые. К примеру, НПО «Казанский завод точного машиностроения» («Точмаш») ищет слесарей, токарей, литейщика пластмасс, наладчиков оборудования и так далее. Зарплата – от 50 тыс. рублей плюс премии, предприятие готово обеспечить доставку до места работы и проживание.

Различных рабочих набирает Казанский пороховой завод. Здесь готовы платить до 100 тыс. рублей. Предприятие предоставляет 14 дней дополнительного отпуска, бесплатное питание. Также работникам положено молоко и льготный стаж для выхода на пенсию. Иногородним устанавливается надбавка за съемное жилье 4 тыс. рублей или место в общежитии.

Наращивает производство Казанский вертолетный завод, в связи с чем набирает специалистов в разных направлениях. Всего за последние полгода на завод трудоустроились свыше 400 работников. Заводу требуются токари, фрезеровщики, слесари механосборочного производства, операторы станков с программным управлением и другие.

Наращивает производство Казанский вертолетный завод, в связи с чем набирает специалистов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зарплата на предприятии около 100 тыс. рублей, и это не предел. Иногородним предоставляются места в гостинице или компенсация аренды жилья в размере 10 тыс. рублей в месяц. На КВЗ также открыта возможность обучения или переобучения специалистов ключевых профессий. После 3- или 6-месячного обучения ученикам присваивается разряд. На период обучения они получают зарплату от 35 тыс. рублей.

«Сейчас подошло время для инженеров, конструкторов, токарей, фрезеровщиков»

Опрошенные корреспондентом «Татар-информа» эксперты отметили, что дефицит кадров на промышленных предприятиях не новая проблема. Помощник Президента Татарстана Равиль Зарипов подчеркнул, что вопрос нехватки кадров на предприятиях обсуждался «десятки раз».

«Дефицит кадров наблюдается не только в оборонном корпусе. Но этот вопрос на контроле у Президента Татарстана Рустама Минниханова. Он решается. Во-первых, в республике для инженерно-технических специалистов в этом году увеличили бюджетные места при поддержке Правительства России. Во-вторых, по авиационным заводам у нас подписано соглашение с КАИ в рамках сотрудничества и привлечения молодых специалистов и абитуриентов для дальнейшего прохождения практики», – отметил он.

Равиль Зарипов: «Создавались логистические центры, которые достаточно серьезно привлекли трудовые ресурсы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, по его словам, на предприятиях республики привлекают рекрутинговые компании, которые ищут рабочих в других регионах. «Это уже работает. Этим пользуется вертолетный завод и другие предприятия», – сказал он.

Зарипов добавил, что для привлечения рабочих на авиационном и вертолетном заводах повысили заработную плату. Однако, по его мнению, нехватка специалистов сейчас возникла из-за открытия логистических центров маркетплейсами.

«В прошлом и позапрошлом году создавались логистические центры, которые достаточно серьезно привлекли трудовые ресурсы. Там тоже неплохая заработная плата и хорошие условия. Такая ситуация привела к тому, что физически трудовых ресурсов нет», – поделился помощник Президента Татарстана.

Но Зарипов видит решение проблемы в том, что «надо брать не только количеством, но и повышением уровня производительности труда».

«Например, нужно внедрять новые системы бережливого производства, а также снижать количество рабочих мест за счет создания современных условий – использовать передовые технологии, связанные с внедрением цифровой техники, робототехники. Это комплексный вопрос. Все профессии нужны, но сейчас подошло время для инженеров, конструкторов, токарей, фрезеровщиков. Нужно заниматься бережливым производством, снижением издержек, созданием определенных условий», – сказал он.

Алексей Пахомов: «Кадры нужно готовить, и в этом деле нужен системный подход» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Алексей Пахомов также отметил, что дефицит кадров – вопрос постоянный.

«Этот не новый вопрос. Кадры нужно готовить, и в этом деле нужен системный подход», – сказал он.