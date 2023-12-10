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Днем в Татарстане ожидаются морозы до -30 градусов
Сегодня, 10 декабря, в Татарстане вновь ожидается аномально холодная погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Осадков на территории региона не прогнозируется. Будет дуть восточный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.
В светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от -20 до -25 градусов (местами в северных и восточных районах республики — до -30 градусов, в Казани — от -20 до -22).
Ранее метеорологи рассказали, что аномальные холода в Татарстане продолжатся на следующей неделе. Раис РТ Рустам Минниханов поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ. Агрызский район побил собственный рекорд и показал 51 градус мороза.
Подробнее о погоде в регионе читайте в материале «Татар-информа» Под 40 градусов и «истеричный» климат: ученые грозят Казани аномальными морозами.
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