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Аномальные холода в Татарстане продолжатся на следующей неделе
Аномально холодная погода, установившаяся в Татарстане, продолжится и на следующей неделе. Об этом говорит предварительный прогноз Гидрометцентра республики.
Напомним, что в ближайшие дни в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильных холодов. Так, сегодня, 9 декабря, столбики термометров ночью и утром покажут от −30 до −35, а на востоке — до −40 градусов. Днем ожидается от −21 до −26 градусов, в северных и восточных районах — до −30. На дорогах возможна гололедица.
10 декабря, предварительно, сохранится малооблачная погода без осадков, слабый ветер. Ночью прогнозируется от −25 до −30, местами — до 35 градусов ниже нуля, а на севере и востоке — до −40, В дневные часы — от −20 до −25, на севере — до −30.
«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 11-12 декабря, в погодной ситуации существенных изменений не ожидается — сохранится влияние морозного антициклона. Температурный фон ночью и утром прогнозируется в пределах -25...-30, местами до −32...-37, днем — -22...-27 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
Специалисты отмечают, что столь низкие температуры в Татарстане регистрировались в первой и второй декадах декабря в 2022, 2009 и 2012 годах.
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