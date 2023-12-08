В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов

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В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за обрушившихся на республику аномальных холодов. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром 9 и 10 декабря на территории региона температура воздуха будет составлять от -30 до -35 градусов. При этом местами в восточных и северных районах прогнозируется сильный мороз до -40 градусов.

Днем в субботу и воскресенье на территории Татарстана столбики термометров не поднимутся выше -21, -26 градусов, а на севере и востоке республики — -30 градусов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам одеваться потеплее из-за морозов.

Подробнее о погоде в регионе читайте в материале «Татар-информа» Под 40 градусов и «истеричный» климат: ученые грозят Казани аномальными морозами.