Под 40 градусов и «истеричный» климат: ученые грозят Казани аномальными морозами

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение до 13 декабря из-за аномально холодной погоды

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Татарстан надвигаются аномальные морозы

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение до 13 декабря из-за аномально холодной погоды. На территории региона под влиянием сначала тыловой части циклона, а затем арктического антициклона ожидается существенное понижение температуры воздуха.

«7 декабря на республику распространится арктический малооблачный антициклон. По предварительному прогнозу, влияние этого антициклона сохранится как минимум по 13 декабря. Температуры воздуха в ночные часы понизятся до минус 23-29 градусов, в низких районах до минус 34 градусов, днем прогнозируется не выше минус 20-25 градусов. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 10-20 градусов», – предупреждает Гидромет Татарстана.

Юрий Переведенцев: «Сильное похолодание обусловлено прорывом арктического воздуха с Карского моря» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как отметил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев, температурный фон ниже климатической нормы почти на 15 градусов ожидается в ближайшие дни в Казани. Сейчас среднесуточная температура в норме в городе должна составлять порядка минус 7-8 градусов.

«Сильное похолодание обусловлено прорывом арктического воздуха с Карского моря. Это, по сути, ультраполярное вторжение. В холодном арктическом воздухе на территории европейской части России сформировался свой антициклон. Днем светит солнце, мало облаков», – отметил Юрий Переведенцев.

«Такое похолодание – явление крупное, экстремальное – в начале декабря бывает нечасто» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Столбики термометров опустятся до 35-38 градусов мороза

По прогнозу Гидромета России, самые холодные ночи на этой неделе в столице Татарстана ожидаются с четверга на пятницу и с пятницы на субботу, когда столбики термометров опустятся до минус 28 градусов.

По прогнозу Гидромета Татарстана, 8 декабря по республике минимальная температура воздуха ночью и утром составит минус 29 градусов, а при прояснениях до минус 35 градусов. 9 декабря в ночные часы и утром столбики термометров вновь опустятся местами до 32 градусов мороза, а при прояснениях до минус 38 градусов. Максимальная температура воздуха днем в регионе составит минус 23-28 градусов.

«Такое похолодание – явление крупное, экстремальное – в начале декабря бывает нечасто», – заметил профессор КФУ.

Аномальные холода задержатся в наших краях на несколько дней. Из-за них в ближайшую декаду температура в Казани будет ниже климатической нормы на 12 градусов. Потом циркуляция воздушных масс изменится, и в наши края может прийти циклон с Атлантики или со Средиземного моря.

Между тем слишком суровые зимы в наших краях постепенно уходят в историю Фото: © «Татар-информ»

«Волны холода неизбежны»

Когда еще крепкие морозы возможны этой зимой? Если верить народным приметам, то такие явления соответствуют нескольким датам. Это никольские морозы 19 декабря, рождественские морозы 7 января, крещенские морозы 19 января и сретенские морозы 15 февраля. Ощутимое похолодание люди могут почувствовать в близкие к этим дням даты. Однако такие приметы обычно оправдываются на 60-65%.

«Зима есть зима, поэтому волны холода неизбежны. Январь и февраль – самые холодные зимние месяцы. Самая низкая температура по климату обычно бывает в самом конце января. Однако иногда февраль бывает холоднее января», – рассказал Юрий Переведенцев.

Между тем слишком суровые зимы в наших краях постепенно уходят в историю. Самые сильные морозы за все время метеонаблюдений в Казани были зафиксированы в ночь с 31 декабря 1978-го на 1 января 1979 года. Тогда температура опускалась до минус 44 градусов, а в районе аэропорта до минус 47 градусов. Самые суровые зимы были в 1941 и 1942 годах, тогда температуры опускались тоже до 44-45 градусов мороза.

Тимур Аухадеев: «Атмосферное давление будет монотонно расти до пятницы, но это не доставит проблем и даст некоторую передышку метеозависимым людям» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Перепады давления и обилие снега в начале зимы

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев отметил некоторые особенности нынешней зимы. По его словам, вход в зиму был легким, без затяжного периода слякоти. Снег периодически выпадал, но быстро таял. Однако снежный покров лег на несколько дней позже климатической нормы. Зима пришла поздно и стремительно, считает он.

Сейчас на смену теплому западному циклону приходит антициклон, который будет формировать погоду в нашем регионе на протяжении недели. В связи с похолоданием в последние дни повышается атмосферное давление.

«Атмосферное давление будет монотонно расти до пятницы, но это не доставит проблем и даст некоторую передышку метеозависимым людям», – отметил Аухадеев.

Он напомнил, что резкие скачки атмосферного давления в Казани часто наблюдались в ноябре. По словам собеседника, в целом таких перепадов было около тринадцати, а это значит, что примерно раз в два дня страдали метеозависимые люди. Следующая особенность – обилие снега в самом начале зимы.

«Снег – наследие ноября, когда за месяц в Казани выпали сразу две месячные нормы осадков. За четыре дня ноября на город обрушилось 17 мм, что составляет треть месячной нормы. Высота снежного покрова сейчас на уровне 19 см, что немного выше климатической нормы. В предыдущие годы в среднем на эти даты высота снежного покрова составляла около 12-13 см», – пояснил Аухадеев.

«Снег – наследие ноября, когда за месяц в Казани выпали сразу две месячные нормы осадков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зима будет капризной, контрастной и короткой»

По пересмотренному прогнозу Гидромета России, на подавляющей части территории республики средняя температура декабря будет не ниже, как предполагалось ранее, а близкой к норме. В январе температура ожидается также близкой к норме, а в феврале – выше нормы.

«В целом эта зима будет капризной, контрастной и короткой, потому что в феврале среднемесячная температура прогнозируется выше климатической нормы. Кроме того, у нас наблюдается устойчивый тренд к раннему наступлению весны и сокращению отопительного периода», – заметил Тимур Аухадеев.

Спикер отметил еще одну интересную зимнюю тенденцию. Оказывается, в последние десятилетия в наши края морозы приходят реже, но они стали более интенсивными. Таким образом, климат становится более экстремальным.

«Если раньше метеорологи на разных научных конференциях говорили, что климат нервный, то сейчас уже говорят про его истерию. Климат стал истеричным», – подчеркнул доцент КФУ.

«В целом эта зима будет капризной, контрастной и короткой, потому что в феврале среднемесячная температура прогнозируется выше климатической нормы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В результате летом мы стали чаще наблюдать экстремальную жару. Растет число опасных метеоявлений. К примеру, июльский ураган в Марий Эл, жертвами которого стали люди, отдыхавшие у озера в палатках. Тимур Аухадеев согласен со своим коллегой по кафедре: зимы в нашем регионе интенсивно теплеют.

«Декабрь в Казани теплеет на 0,6 градуса за 10 лет, и это много. Февраль за аналогичный период теплеет на 0,9 градуса, это один из самых интенсивно теплеющих зимних месяцев. Март теплеет на 0,8 градуса за 10 лет. Потепление климата проявляется в основном за счет теплых зим», – пояснил ученый.