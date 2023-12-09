Агрызский район РТ побил собственный рекорд и показал −51 градус мороза

В Агрызском районе столбики термометров зафиксировали −51 градус мороза. Об этом сообщила жительница села Терси Гульназ Ягъфарова.

Днем ранее в селе Бима в 8 утра была зафиксировано −49 градусов. Фотографию показал глава Бимского сельского поселения Эдуард Михайлов.

Глава района Ленар Нургаянов обратился к агрызцам в связи с аномальными морозами. Свой пост он опубликовал в телеграм-канале.

«По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится до вторника. Отнеситесь к этому внимательно. Не забывайте соблюдать правила безопасности, особое внимание уделяйте детям и пожилым. Без крайней надобности не выезжайте на большие расстояния. Берегите себя. Үз-үзегезне саклагыз!» — написал глава.

По его поручению коммунальные и ответственные службы переведены в усиленный режим работы. Во всех котельных организовано дежурство инженерно-технического персонала, аварийных бригад.

Напомним, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за обрушившихся на республику аномальных холодов. Ночью и утром 9 и 10 декабря на территории региона температура воздуха составит от -30 до -35 градусов. При этом местами в восточных и северных районах прогнозируется сильный мороз до -40 градусов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов посоветовал татарстанцам одеваться потеплее из-за морозов. Кроме того, на сегодняшнем совещании в Доме Правительства он поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ.