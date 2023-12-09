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Минниханов поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ во время аномальных морозов
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил повысить контроль за функционированием объектов инфраструктуры в условиях зимних морозов. Об этом он сказал на совещании в Доме Правительства.
«Аномально низкая температура воздуха, которая в последние дни установилась в республике, создает повышенный риск аварийной ситуации на предприятиях энергетики и ЖКХ, сетях тепло- и водоснабжения, а также на транспорте, обостряет угрозу возникновения пожаров», – цитирует руководителя республики его пресс-служба.
В целях предотвращения ЧС Минниханов поручил организовать дежурство ответственных лиц на объектах энергетики, ЖКХ и транспорта, обеспечить готовность подразделений МЧС, аварийных служб к оперативному реагированию на все возможные происшествия.
«Наша задача – обеспечить безопасность граждан», – заключил он.
Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что аномальные холода, которые обусловлены прорывом арктического воздуха с Карского моря, задержатся в Татарстане до середины следующей недели. Из-за мороза было решено отменить работу сельхозярмарок 9 декабря.
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