Днем в Татарстане ожидается до 14 градусов мороза

Сегодня, 13 декабря, в Татарстане сохранится аномально холодная погода, но температурный фон в республике начнет повышаться. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над регионом вновь ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Прогнозируется юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в Казани — до 15 м/с), как сообщал «Татар-информ».

В светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от -14 до -19 градусов (на востоке республики — до -22 градусов, в столице РТ — от -16 до -18).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов. В субботу, 9 декабря, Раис РТ Рустам Минниханов поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ. Метеорологи предупредили о повышенном риске обморожений в ближайшие дни.

Подробнее о погоде, которая установится этой зимой в регионе, читайте в материале «Татар-информа» Под 40 градусов и «истеричный» климат: ученые грозят Казани аномальными морозами.