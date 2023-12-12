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Гидрометцентр предупредил о повышенном риске обморожений в ближайшие дни
С 12 по 15 декабря в Татарстане ожидаются усиления ветра. В совокупности с низкими температурами они повышению риск переохлаждений и обморожений, предупреждают в Гидрометцентре республики.
Так, сегодня в регионе ожидается юго-восточный ветер. Ночью местами его порывы могут достигать 14 м/с, а днем — 15–17. Температуры воздуха ночью и утром составят от −18 до −23 градусов, а в восточных районах — от −25 до −30. Днем прогнозируется от −14 до −19 градусов, на востоке вновь будет холоднее — до −22.
На дорогах возможна гололедица.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане начинается постепенное потепление.
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