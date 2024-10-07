Для ускорения выпуска Ту-214 на КАЗ запустили новые длинномерные станки

На Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, филиале АО «Туполев», запустили два уникальных высокотехнологичных станка. Они понадобятся для изготовления крупногабаритных деталей, сообщается в Telegram-канале ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех».

«За счет ввода в эксплуатацию нового длинномерного оборудования появляется дополнительная станочная мощность, которая крайне важна для своевременного выполнения производственной программы. Пятикоординатная обработка позволит уменьшить долю слесарных работ, в результате мы в разы сократим время выполнения отдельных этапов производственного цикла», — пояснил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Портальные пятикоординатные фрезерные обрабатывающие центры с вакуумным столом — это отечественное оборудование. Оно позволит изготавливать, например, детали крыла с максимальным размером до 23,5 метра.

Согласно плану, в 2025 году на КАЗе введут в эксплуатацию еще один аналогичный станок.

Ранее «Тататр-информ» сообщал, что на КАЗе, в цехе №41, был залит фундамент под новый высокотехнологичный станок.

На прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Антон Алиханов посетили Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова и оценили ход модернизации предприятия.