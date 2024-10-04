Более 320 млн рублей выделят «Туполеву» на реконструкцию цеха сборки Ту-214 СУС

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Более 320 млн рублей будет выделено на реконструкцию и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов Ту-214 СУС. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Заказчик работ – АО «Туполев».

Работы пройдут в корпусе №1 цеха №8 Казанского авиационного завода им. Туполева. Завершить их планируют до конца декабря текущего года.

Целью проекта названо создание современного производства Ту-214 СУС и его модификаций, а также отработка системы самолета, уточняется в техническом задании.

Кроме того, планируется возвести насосную станцию пожаротушения АУП с резервуаром, одноэтажный прямоугольный корпус с металлическим каркасом наземной части и железобетонными стенами подземной части.