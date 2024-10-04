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Минниханов и Алиханов оценили ход модернизации мощностей Казанского авиазавода
Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Антон Алиханов посетили Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Гости оценили, как проводится техническое перевооружение площадки, осмотрели объекты строительства в рамках расширения программы производства Ту-214. Во время осмотра летно-испытательной станции Антону Алиханову показали первое абсолютно российское воздушное судно — самолет-лабораторию Ту-214, на базе которого проводятся испытания узлов, компонентов систем и бортового оборудования по программе импортозамещения. Это необходимо для дальнейшего развития платформы Ту-214. Глава Минпромторга России также побывал на борту строящегося самолета, который находится в цехе окончательной сборки.
Как напомнили в пресс-службе Раиса РТ, модернизация КАЗ — филиала АО «Туполев» стала одной из масштабных строек в авиаотрасли в новейшей истории России. Планируется обновить 24 объекта, девять из которых уже сданы в эксплуатацию. После завершения модернизации предприятие выйдет на новый производственный уровень, а сроки выпуска его продукции значительно сократятся.
Также высоким гостям рассказали о том, как ведется работа в части широкой межотраслевой кооперации. Она проводится для подготовки производственной базы для выпуска модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Еще одной темой для обсуждения стали перспективы дальнейшего развития Казанского авиационного завода.
Видео: rais.tatarstan.ru
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