Модернизация продолжается: на КАЗе установят станок для длинномерных деталей

На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова продолжается модернизация производства, сообщает ПАО «ОАК».

«Провели подготовку производства для установки нового оборудования - высокотехнологичного станка, предназначенного для обработки длинномерных изделий самолета», – говорится в сообщении.

Как написал в личном телеграм-канале управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев, в казанском цехе № 41 залит фундамент под новый высокотехнологичный станок.

Фото: телеграм-канал ПАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация»

«Фундамент для данного станка является сложным строительным объектом. Его заливка велась по техническому заданию изготовителя оборудования – были учтены не только параметры станка, но и данные об условиях размещения оборудования, чтобы вибрация станка не перешла на несущие стены», – написал Тимофеев.

Фундамент станет основанием станка и обеспечит его максимальную надежность, производительность и точность при использовании. Запуск оборудования сократит время на изготовление длинномерных деталей, которые используются при строительстве всех самолетов линейки АО «Туполев». Тимофеев отметил, что модернизация производства особенно важна для увеличения серийного производства Ту-214.

Поставка самого станка на КАЗ им. С. П. Горбунова запланирована на первое полугодие 2025 года.