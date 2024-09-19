Лайнер мечты «Туполева»: ОАК нашла покупателя на сотню модернизированных Ту-214

Компания «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») объявила, что создает Инновационный конструкторский центр

Фото: © «Татар-информ»

«Туполев» создает конструкторский центр для Ту-214М

Компания «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») объявила, что создает Инновационный конструкторский центр, чтобы модернизировать среднемагистральный пассажирский авиалайнер Ту-214. В личном телеграм-канале управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев пригласил в этот центр деятельных и современных конструкторов и технологов.

«Мы решили открыть инновационный центр под моим руководством. Будет 12 человек, кто еженедельно будет работать над улучшением самолета Ту-214. Мы хотим увеличить дальность этого самолета, снизить массу, улучшить характеристики. Для этого мне нужны энергичные, действительно деятельные, современные ребята – конструкторы, технологи, кто будет и придумывать, и внедрять, а главное – устанавливать это на самолет», – сказал Тимофеев в видеообращении.

Проект модернизации должен быть готов уже в этом году, подчеркнул он.

Интересно, что в видео Тимофеев обратил внимание на то, что повесил у себя в кабинете рисунки нескольких кабин. Это Boeing-787 (Dreamliner), Airbus A350 и пока «не крайний чертеж» нового Ту-214. «Новое будущее мы сделаем с вами», – сказал директор.

На видео видно кодовое название новой машины – Ту-214М.

Одна из ключевых задач – увеличить дальность полета

Пока только известно, что креативным специалистам нужно будет решить следующие задачи:

обеспечить весовое совершенство пассажирского самолета;

увеличить дальность полета;

снизить трудоемкость при сборке воздушного судна.

«Инновационный центр станет уникальной фабрикой мысли. Надеемся, что свежие прорывные идеи позволят усовершенствовать наш продукт, повысить эффективность производства, приблизиться к созданию идеального варианта нашего самолета», – привел слова Тимофеева ОАК.

Ту-214 считается среднемагистральным самолетом, его практическая дальность полета – 6,5 тыс. км Фото: uacrussia.ru

Если Тимофеев поставил изображения кабин в один ряд, то из этой «картинки» можно сделать предположение, что дальность полета Ту-214 могут существенно увеличить.

Ту-214 считается среднемагистральным самолетом, его практическая дальность полета – 6,5 тыс. км. Дальность Boeing-787 – 12-14 тыс. км в зависимости от модификации, Airbus A350 – не менее 15 тыс. километров.

Мы, конечно, делаем выводы только по видео директора из кабинета с рисунками, но если это действительно так, то, возможно, для самолета хотят найти свою нишу. Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в интервью «Татар-информу» прямо отмечал, что на российском рынке «обычная конкуренция, и мы в ней пытаемся отстоять наш самолет, татарстанский».

У Ту-214 два конкурента. Это SJ-100 – ближнемагистральный и МС-21 – среднемагистральный. Коробченко, кстати, сетовал, что заводы, которые производят комплектующие и для Суперджетов, и для МС-21, при том, что у них есть запас комплектующих на несколько лет, «не хотят брать наши заказы».

Если бы «Тушке» возможно было придать дальность, она, очевидно, перестала бы толкаться на этом рынке и желание у конкурентов кооперироваться было бы охотнее. А дальнемагистральные самолеты России с ее расстояниями катастрофически нужны.

В приоритете перед будущими конструкторами и технологами – снижение веса самолета Фото: tupolev.ru

В вопросе весового совершенства важны даже десятые доли процента

Также в приоритете перед будущими конструкторами и технологами – весовое совершенство конструкции.

«Это задача, которая решается если не на протяжении всего жизненного срока программы, то немалую часть времени конструкторы уделяют именно этой задаче. Достигается за счет того, что используются облегченные комплектующие, системы», — пояснил «Татар-информу» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, даже если использовать облегченные изделия, например узлы крепления, то интегральный эффект может исчисляться даже не десятыми долями процента, а в ряде случаев и единицами процента, хотя это чрезвычайно высокий показатель.

«Но даже когда речь идет о долях процента, это дополнительная коммерческая нагрузка, которую можно принять на борт при сохранении дальности полета или увеличении дальности полета при сохранении количества полезного перевозимого груза», — заявил Пантелеев.

Ту-214 может управлять экипаж только из трех человек: командир воздушного судна, второй пилот и бортинженер. Чтобы отказаться от последнего, нужно создать новую модификацию лайнера Фото: © Максим Богодвид, РИА Новости

Облегчить Ту-214 реально, в том числе «скинув» место бортинженера

Председатель совета директоров ГК «Тулпар» Азат Хаким считает, что модернизировать всегда проще, чем строить новый самолет. «Весь мир по этому пути идет. Ничего сложного тут я не вижу. Время течет и требует, естественно, изменений. Все реально, но понятно, что не так уж быстро, как хотелось бы, но пошагово все создать реально», — отметил он.

По его мнению, надеяться на облегчение двигателя, конечно, не стоит, но установка современного облегченного оборудования уже даст эффект.

«Где-то что-то из оборудования заменить, поставить более современное, цифровое — это реально. Плюс интерьеры: кресла более современные намного легче, например. Есть над чем поработать, и есть такие возможности», — сообщил Хаким «Татар-информу».

Собеседник напомнил, что Ту-214 может управлять экипаж только из трех человек: командир воздушного судна, второй пилот и бортинженер. Чтобы отказаться от последнего, нужно создать новую модификацию лайнера.

«Это давным-давно требует изменений. Пока все так же, но сейчас идет работа над тем, чтобы было два члена экипажа. Самолет был заложен 30 лет назад, другие были нормы, а сейчас каждый килограмм имеет значение, в том числе вес бортинженера. Да и зарплаты в отрасли высокие, это дополнительная нагрузка на авиакомпании», — заключил Хаким.

Увеличить эффективность эксплуатации техники можно, например, за счет специального покрытия поверх лакокрасочного покрытия, что способствует ламинаризации потока и сокращению сопротивления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зачем «Туполев» уделяет большое внимание покраске Ту-214?

Новому конструкторскому центру предстоит поработать и над топливной эффективностью, считает Олег Пантелеев. Здесь нужны действительно креативные подходы, поскольку кардинальной работы с двигателем эксперт не ожидает. Так, увеличить эффективность эксплуатации техники можно, например, за счет специального покрытия поверх лакокрасочного покрытия, что способствует ламинаризации потока и сокращению сопротивления.

«Использование современных лакокрасочных материалов в отличие от того, что было разработано в 80-е годы, позволяет, с одной стороны, повысить стойкость лакокрасочного покрытия. То есть перекрашивать самолет нужно будет реже, время простоя на земле будет меньше. В ряде случаев можно использовать более тонкое покрытие, а это экономия массы. Меньше слоев, тоньше слои — это все экономия массы. За счет повышенной стойкости можно сэкономить десятки килограммов массы с легкостью, а это вес пассажира», — пояснил Пантелеев.

Красить Ту-214 будут в Беларуси, КАЗ будет работать в кооперации с Минским заводом гражданской авиации №407. В начале сентября Тимофеев в личном телеграм-канале докладывал, встречался с главой минского предприятия Владимиром Пекарским. На нем в том числе оценили параметры и сроки работ по покраске двух бортов Ту-214. В июле этого года было опубликовано видео, на котором видно, как покрасили Ту-214 в Минске.

«Мы не должны делать самолет, в котором время застыло, а на календаре снова 80-е годы. Все, что можно усовершенствовать, доработать, улучшить, если это экономически оправдано, это должно быть внедрено», — считает Олег Пантелеев.

Участникам заседания совета директоров «Туполева» показали ход модернизации Казанского авиационного завода, где сегодня ведется масштабная стройка и техническое перевооружение цехов Фото: rais.tatarstan.ru

«Модернизация КАЗ – одна из самых грандиозных строек в авиаотрасли»

Отметим, что накануне в Казани прошло заседание совета директоров «Туполева» под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В нем также участвовал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, представители ряда предприятий авиационной и смежных отраслей.

Участникам показали ход модернизации Казанского авиационного завода, где сегодня ведется масштабная стройка и техническое перевооружение цехов. В том числе площадку под строительство цехов для композитного производства, под реконструкцию и перевооружение для линейного производства. Раису также доложили, что опережающими темпами идет строительство цеха механообработки.

«Модернизация КАЗ – одна из самых грандиозных строек в авиаотрасли в новейшей истории нашей страны. Из 24 запланированных объектов 9 уже введены в эксплуатацию, 15 объектов находятся в разной степени готовности. С вводом всех запланированных объектов предприятие выйдет на новый производственный уровень и существенно сократит сроки по выпуску гражданской и военной продукции», – прокомментировал Тимофеев.

На заседании рассмотрели вопросы контрактации с привлечением внешней кооперации. «Ведем переговоры с более чем 140 предприятиями, заключили 10 договоров, в проработке 14 предложений», – доложил управляющий директор «Туполева».

Также обсудили программу серийного производства самолетов Ту-214 до 2030 года. «Работа по ее реализации идет по графику», – написал в телеграм-канале Тимофеев.

Напомним, что на 2025 год запланирован выпуск четырех самолетов, на 2026-й - семи, а всего до 2030 года - 115.

В присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова сегодня был подписан меморандум между входящим в госкорпорацию «Ростех» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Авиакомпания «Сибирь» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Первый покупатель Ту-214М – S7 Airlines

Поздно вечером накануне появилась еще одна новость – усовершенствованные самолеты уже готово купить АО «Авиакомпания „Сибирь“» (S7 Airlines), причем сотню.

Компания подписала с ОАК меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиаперевозчика.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь и акционер группы компаний S7 Владислав Филев в присутствии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214 для нужд сибирской авиакомпании», – сообщила пресс-служба Раиса РТ.