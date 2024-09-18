«Туполев» создаст конструкторский центр, где будут модернизировать Ту-214

АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») работает над созданием инновационного конструкторского центра по модернизации пассажирских самолетов Ту-214, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Напомним, данные летательные аппараты делают на Казанском авиационном заводе им. Горбунова.

Возглавит данный центр первый замгендиректора корпорации, управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев. Среди членов состава инновационной группы центра будут 12−25 специалистов. Им предстоит решать разные конструкторские задачи: обеспечивать весовое совершенство самолета, увеличивать дальность полета, снижать трудоемкости при сборке и прочее.

По словам Тимофеева, инновационный центр станет уникальной фабрикой мысли. Он также выразил надежду на то, что свежие прорывные идеи позволят усовершенствовать летательный продукт, повысить эффективность производства и приблизиться к созданию идеального варианта самолета.

На данный момент «Туполев» набирает сотрудников центра, причем как опытных конструкторов, так и молодых специалистов. Также присоединиться могут и целые инженерные команды.