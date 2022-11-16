Для мобилизованных на танковом полигоне под Казанью построили прачечный комплекс

На территории мобилизационного центра, находящегося на полигоне Казанского танкового училища, для призванных из запаса одно из предприятий Татарстана построило прачечный комплекс.

В здании площадью 90 кв. метров установлены десять стиральных машин, здесь же предусмотрена комната для сушки одежды. «Сейчас постирать и высушить вещи можно в любое время и в любом количестве», — отмечают в компании.

Кроме того, для второго татарстанского мобилизационного центра, размещенного на территории МВЦ «Казань Экспо», предприятие также передало десять стиральных машин.

Ранее на территории танкового полигона для мобилизованных пробурили скважину с артезианской питьевой водой. Позднее им привезли дрова из Алексеевского района РТ.

На прошлой неделе Президент Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании Оперативного штаба республики и призывной комиссии по мобилизации граждан призвал оперативно реагировать на жалобы мобилизованных, в том числе касающихся организации бытовых условий. Он также обратил внимание на необходимость модернизации системы и поручил навести порядок в учете военнообязанных.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Позднее, 21 сентября, российский лидер объявил о проведении частичной мобилизации. О ее завершении он сообщил 31 октября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября приказал оставить правый берег Днепра и находящийся на нем город Херсон. Через два дня Минобороны отчиталось о выводе войск на левый берег. Вечером 11 ноября в Херсон вошел украинский спецназ.