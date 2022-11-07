Минниханов на заседании оперштаба призвал навести порядок в учете военнообязанных

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совместное заседание Оперативного штаба республики и призывной комиссии по мобилизации граждан. Он обратил внимание на необходимость модернизации системы и поручил навести порядок в учете военнообязанных.

Об итогах частичной мобилизации на заседании доложил военный комиссар республики Сергей Погодин. Он подчеркнул, что ежедневная совместная работа с муниципалитетами позволила исполнить задание в срок.

«По итогам частичной мобилизации Президент Российской Федерации [Владимир Путин] отметил необходимость модернизации всей системы работы военных комиссариатов во взаимодействии с региональными органами власти. Нам следует так же навести порядок в части учета военнообязанных», – призвал Минниханов.

Отдельно он остановился на вопросе создания нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания, а также на организации их питания. Минниханов напомнил о случае в Казанском танковом училище, когда военнообязанные 430-го мотострелкового полка пожаловались на некоторые условия содержания, в том числе на сырые дрова и недостаточность мест для зарядки телефонов.





«Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вы же обращаетесь – мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы, житейские там, организационные, правовые – мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Это не только ваш недостаток – это наш общий недостаток. Вы посмотрите: палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот мы здесь как бы одна семья. Все мы ответственные. Это, прежде всего, как руководителю республики в мой адрес. Мы где-то что-то не досмотрели», – заявил Президент Республики.

Отдельно участники заседания рассмотрели вопросы поддержки семей военнослужащих. Минниханов поручил организовать выплаты по 20 тысяч рублей детям добровольцев, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Президента РТ.



«Все меры поддержки должны дойти о каждой семьи. Органам власти с привлечением общественности и волонтеров следует развернуть широкую разъяснительную работу. Важно окружить семьи мобилизованных заботой и вниманием», – заключил Президент.

Напомним, сегодня стало известно, что Минниханов своим указом расширил состав оперштаба Татарстана по «базовой готовности».