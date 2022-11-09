Жители Алексеевского привезли дрова на полигон Казанского танкового училища
Замдиректора Билярского лесхоза Рафаэль Хабибуллин привез дрова для мобилизованных граждан Алексеевского района, которые сейчас проходят боевое слаживание на полигоне Казанского танкового училища. Об этом пишет газета «Заря».
В заготовке дров участвовали жители Билярска, Шамы и села Старый Адам, чьи родственники и друзья были мобилизованы. Они написали на поленьях слова поддержки и напутствия военнослужащим.
По словам Рафаэля Хабибуллина, ребятам было приятно получить такие приветы из дома. Солдаты поблагодарили руководство района за столь необходимые в сырую погоду сухие дрова. Также для проживающих в палаточном лагере была доставлена бензопила, которая необходима в быту.
Сами же бойцы держатся бодро и, помимо обучения военному делу, успели поучаствовать в соревнованиях, посвященных Дню народного единства.
Мобилизованные соревновались в разных видах спорта: футболе, перетягивании каната, беге в противогазе, отжимании, сборке и разборке автомата и других. По результатам состязаний взвод, где костяк составляют алексеевцы, занял второе место, уступив только разведке. В награду участники соревнований получили увольнительную на один день.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Алексеевского района Сергей Демидов навестил мобилизованных земляков в Казанском танковом училище.