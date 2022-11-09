Жители Алексеевского привезли дрова на полигон Казанского танкового училища

Фото: газета «Заря».

Замдиректора Билярского лесхоза Рафаэль Хабибуллин привез дрова для мобилизованных граждан Алексеевского района, которые сейчас проходят боевое слаживание на полигоне Казанского танкового училища. Об этом пишет газета «Заря».

В заготовке дров участвовали жители Билярска, Шамы и села Старый Адам, чьи родственники и друзья были мобилизованы. Они написали на поленьях слова поддержки и напутствия военнослужащим.

По словам Рафаэля Хабибуллина, ребятам было приятно получить такие приветы из дома. Солдаты поблагодарили руководство района за столь необходимые в сырую погоду сухие дрова. Также для проживающих в палаточном лагере была доставлена бензопила, которая необходима в быту.

Сами же бойцы держатся бодро и, помимо обучения военному делу, успели поучаствовать в соревнованиях, посвященных Дню народного единства.

Мобилизованные соревновались в разных видах спорта: футболе, перетягивании каната, беге в противогазе, отжимании, сборке и разборке автомата и других. По результатам состязаний взвод, где костяк составляют алексеевцы, занял второе место, уступив только разведке. В награду участники соревнований получили увольнительную на один день.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Алексеевского района Сергей Демидов навестил мобилизованных земляков в Казанском танковом училище.