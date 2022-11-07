Минниханов осмотрел танковый полигон и пункт сбора мобилизованных в «Казань Экспо»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня танковый полигон, ознакомившись с подготовкой и бытом мобилизованных жителей республики. Кроме того, он побывал на пункте сбора, расположенном в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Рустам Минниханов осмотрел стрельбище, тактические поля и оценил бытовые условия, созданные в палаточном лагере. Также он поговорил с призывниками, узнав их мнение об условиях проживания и организации боевого слаживания. Об организации учебного процесса ему доложил и начальник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Денис Кулаков.

«Президент посетил палаточной лагерь, проверил бытовые условия, на месте поручил оперативно реагировать на возникающие вопросы и в случае необходимости обращаться в адрес Правительства для их решения», — отметили в пресс-службе Президента РТ.

Следом Рустам Минниханов побывал на пункте сбора в «Казань Экспо», где осмотрел штаб, пункт питания, тренировочные классы.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Напомним, что сегодня Президент Татарстана провел совместное заседание Оперативного штаба республики и призывной комиссии по мобилизации граждан. В частности, он призвал оперативно реагировать на жалобы мобилизованных, в том числе в организации условий быта для них, а также обратил внимание на необходимость модернизации системы и поручил навести порядок в учете военнообязанных.