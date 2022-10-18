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Происшествия
18 октября 2022  11:12
Полина Шевчук

Мобилизованным на танковом полигоне под Казанью пробурили скважину с артезианской водой

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На танковом полигоне под Казанью, где мобилизованные из Татарстана проходят боевое слаживание, пробурили скважину с артезианской питьевой водой, сообщается на официальном портале мэрии Казани.

Ранее воду для мобилизованных привозили в цистернах.

Бурение скважины и строительство сетей началось после встречи депутата Госдумы РФ Ильи Вольфсона с мобилизованными в Казанском военном танковом училище. Воду удалось обнаружить на глубине 85 метров. Вода соответствует всем требованиям СанПиН.
 

#мобилизация #мэрия казани
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