Путин – о мобилизации: Завершена, точка поставлена

Указа о завершении частичной мобилизации в России может и не быть. Это предложение Минобороны и по его же инициативе мобилизация прекращена, объяснил Президент РФ Владимир Путин.

«Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому по закону невозможно, но было сделано это по предложению Министерства обороны. <...> А сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить», — рассказал он на пресс-конференции после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Путин отметил, что первоначально Минобороны называло гораздо меньшую цифру для призыва, однако затем остановилось на 300 тыс. человек. В настоящее время 41 тыс. мобилизованных находится в боевых порядках — в ВС России.

«Это означает, что 259 тыс. — часть из них находится в войсках, в составе группировки, но участия в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание. Остальная часть на полигонах находится. То есть почти 260 тыс. человек вообще не участвуют в боевых действиях. Проходят подготовку», — напомнил он цифры из доклада главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

На этом, резюмировал глава государства, мобилизация в стране была завершена.