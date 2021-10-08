Директор 175 гимназии стала обвиняемой по делу о стрельбе в школе

Директор гимназии №175 Амина Валеева стала обвиняемой по делу о стрельбе в школе. На нее возбуждено уголовное дело по статье за халатность. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили родители учащихся.

Валеевой предъявили обвинение еще в августе и взяли под подписку о невыезде.

Напомним, сейчас по уголовному делу проходят еще трое обвиняемых. На главного фигуранта дела Ильназа Галявиева возбуждено дело по статье «Убийство». После произошедшего Советский суд Казани отправил его под стражу на два месяца. Спустя несколько дней молодого человека этапировали в Москву в НИИ им. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Сейчас Галявиев находится в Санкт-Петербурге, где ему проводят дополнительную экспертизу. Накануне Басманный суд Москвы продлил ему арест до января 2022 года.

Также по уголовному делу обвиняемыми проходят 42-летний генеральный директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и 38-летний инженер по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем компании «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Обоих мужчин обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщала ранее, что действия учителей во время вооруженной атаки на учебное заведение были грамотными. Это позволило сократить число жертв.