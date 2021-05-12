Лейла Фазлеева: действия учителей казанской гимназии оценены как правильные

В федеральные медцентры перевезут трех взрослых и пять детей

В федеральные медцентры перевезут всех пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 взрослых и пять детей из Татарстана. Такое решение было принято на консилиуме сегодня в Казани. На данный момент к перевозке готовятся восемь пострадавших.

Салават Камалетдинов

«На данный момент при промежуточных итогах консилиума, работа которого продолжается, принято решение о том, что трое взрослых и пять детей планируются к отправке. Здесь учитывается несколько параметров, возможности, транспортабельность», - сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Вчерашнее происшествие в казанской гимназии потрясло всю страну. Средь бела дня 19-летний житель города проник на территорию учебного заведения и устроил стрельбу. Он был оперативно задержан, возбуждено уголовное дело. В результате нападения погибли семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Кроме того, погибли двое взрослых учителей гимназии. Сейчас в больницах города находятся 23 человека. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

«Всего в больницах города 23 человека. 20 из них дети, шесть в тяжелом состоянии, двое со статусом "крайне тяжелое" и трое взрослых», – отметил замминистра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Рамиль Гали

Вчера журналистам стало известно о 18 пострадавших детях в нападении на школу. Но сегодня официально объявили, что в больнице находится уже 20 ребят. Это расхождение в цифрах разъяснил Владимир Жаворонков.

«Были моменты, когда детишки уходили домой [из школы] в состоянии возбуждения и после этого у них начинали болеть ручки, ножки», - отметил спикер.

Замминистра подчеркнул, что среди обратившихся позже детей нет пострадавших, которые находятся в тяжелой и средней степени тяжести. По его словам, случай каждого потерпевшего обсудили многократно. При решении вопроса о транспортировке в Москву оценивалось состояние больного и целесообразность перевозки.

Всех детей из 8 «А» класса вчера осмотрели педиатры и психологи. Как отметил Жаворонков, сегодня психиатры и психологи продолжают дежурить в больницах, отдельный специалист прикреплен к каждой семье погибших и пострадавших.

Заботы по похоронам погибших взяли власти Татарстана

Правительство Татарстана взяло на себя организацию похорон учеников и сотрудников казанской гимназии, погибших во время вооруженного нападения. Сегодня проходят похороны, для этого были оперативно выданы необходимые документы. Все мероприятия проводятся с учетом пожелания родственников и близких, отметила Фазлеева.

Салават Камалетдинов

Вчера вечером в Казани прошло экстренное заседание антитеррористической комиссии под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова, где были поставлены задачи министерствами и ведомствам.

«В республике сформирован оперативный штаб под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Те обязательства, которые берет на себя Правительство республики, они выполняются в полном объеме», – подчеркнула Фазлеева.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова добавила, что исполкому Казани было предложено осуществить мероприятия по оказанию ритуальных услуг и по доставке ритуально-похоронных принадлежностей. Со вчерашнего дня представители МУП «Ритуал» проводят работу по доставке тел погибших до дома, а затем до мест захоронений. Все службы, задействованные в подготовке документов, необходимых для проведения похоронных мероприятий и для признания людей пострадавшими, непрерывно работают второй день в здании республиканской судебно-медицинской экспертизы. Задействованы представители следкома, МУП «Ритуал», ЗАГСов и соцзащиты.

Семьи погибших получат выплаты в 1 млн рублей

Выплаты в размере 1 млн рублей 12 мая до конца дня будут перечислены всем семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии. Механизм выплат пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Сейчас мы оперативно отрабатываем со Следственным комитетом постановление о признании пострадавшими и, соответственно, планируем, что сегодня к концу дня выплаты в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи будут произведены. Выплаты получившим вред здоровью будут произведены после того, как будет дана судебно-медицинской экспертизой оценка и заключение о степени тяжести вреда каждому», - сказала спикер.

Рамиль Гали

Зарипова напомнила, что по поручению Президента РТ вчера было оперативно принято решение Правительства РТ об оказании единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Выплаты членам семьи выплачиваются в равных долях.

«В состав членов семьи детей входят папа и мама. В состав семьи учителей входят супруг (супруга), дети и родители взрослых детей, если таковые имеются. Тем, кто получил тяжелый или средний вред здоровья, будет выплачено 400 тыс. рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровья, будет осуществлена поддержка в размере 200 тыс. рублей», - отметила глава Минтруда РТ.

Школьники младших и средних классов перейдут на дистанционку

На время восстановления здания казанской гимназии № 175 школьники младших и средних классов будут учиться дистанционно. Для обучения старшеклассников будут задействованы школы №171 и №174.

Салават Камалетдинов

«Сейчас образовательный процесс трансформирован, занятия приостановлены, но в ближайшее время при перераспределениии будут задействованы школы №171 и №174 для обучения 9-х и 11-х классов. И затем будет проведена работа по восстановлению здания для других учащихся. Пока на этот режим запланирован формат дистанционного обучения. Опыт проведения учебы в дистанционном режиме мы имеем», — сказала Лейла Фазлеева.

Она добавила, что дано поручение Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики по восстановлению здания школы для продолжения учебной деятельности. Эти работы начнутся после завершения следственных мероприятий в образовательном учреждении.

«Вчера ряд работ был уже проведен с точки зрения того, что необходимо сделать на объекте. Работа будет произведена в максимально быстрые сроки. И образовательное учреждение должно будет войти в режим работы, чтобы осуществлять образовательный процесс», — уточнила спикер.

Вице-премьер РТ заверила, что восстановить здание школы постараются как можно более оперативно.

Для выпускников график сдачи ОГЭ и ЕГЭ не изменится

Выпускники казанской школы № 175 будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по утвержденному расписанию. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«С 24 мая начинается основной период ОГЭ. Никаких изменений в экзаменах не должно быть. Выпускники 9-х и 11-х классов этой школы полностью освоили программу в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, и по тому расписанию, которое утверждено Рособрнадзором, они будут сдавать экзамены», — рассказал спикер.

Рамиль Гали

По словам Хадиуллина, пока не завершится ремонт в здании гимназии, для выпускников учебный процесс будет организован в школах №171 и №174. Глава Минобрнауки подчеркнул, что будут использованы разные формы обучения, но учебный процесс не остановится.

«В каких-то классах — в дистанционной форме. Для выпускных классов проведем консультации. Будут разные формы, но учебный процесс не будет прерван, пройдет по графику. И школьники начальных классов, а также 9 — 11 классов будут заниматься», — пояснил министр.

Глава Минобра РТ дал характеристику устроившему стрельбу в школе

У молодого человека, напавшего на казанскую школы, не было проблем с учебой, на учете он не стоял. Об этом, общаясь с журналистами, рассказал глава Минобра РТ.

Салават Камалетдинов

«Это выпускник. Он закончил школу, после девятого класса ушел в коллеж ТИСБИ. О нем там неплохо отзываются, такой спокойный ребенок. На учетах он не стоял, как нам говорят», — сказал он.

По словам министра, необходимо не только усилить охрану и обеспечить безопасность в школах, но и проводить воспитательную работу с родителями. По его словам, в образовательных учреждениях работают психологи, классные руководители проводят тестирования для выявления групп риска и с этими ребятами работают.

«На этого парня ничего не было. Как и что изменилось для этого парня, когда изменилось — сказать очень непросто», — отметил Хадиуллин.

Власти Татарстана оценили действия педагогов

Образовательные учреждения Татарстана обладают достаточной защитой, поскольку имеют средства оперативной связи с экстренными службами и подготовленный персонал. А действия педагогов гимназии №175 при чрезвычайной ситуации были грамотными.

Рамиль Гали

«Режим охраны образовательных учреждений осуществляется по-разному, но все объекты в Татарстане оснащены кнопками тревожной сигнализации. Это один из главных способов, который информирует все специализированные службы о необходимости выезда на объект и принятии решения по эвакуации», - сообщила Фазлеева.

По словам вице-премьера Татарстана в случае нештатной ситуации, важно не столько наличие охраны, сколько грамотность действий сотрудников школы.

«Действия персонала отрабатываются в течение всего учебного года и пути эвакуации должны быть знакомы детям и учителям. По данному объекту могу заявить, что дети были знакомы с режимом эвакуации. Речевое оповещение, которое директор сразу включила – это тоже показатель точности действий», - пояснила спикер.

Она напомнила, что при нападении на гимназию №175 вахтер сразу нажала тревожную кнопку и начала уведомлять персонал об угрозе. В это время директор включила речевое оповещение с требованием закрыть помещения классов. Действия учителей во время вооруженной атаки на учебное заведение были грамотными, что позволило сократить число жертв, считает Фазлеева.

«По информации, которая была озвучена на заседании штабов, действия образовательного учреждения и учителей оценены как правильные. Отмечается, что дети в образовательном учреждении знали, как себя вести во время эвакуации. Очень важно отметить, что дети беспрекословно слушались учителей и выполняли их поручения, чтобы максимально сберечь жизни и уменьшить количество жертв на объекте», - сказала она.

Спикер также пояснила, что педагог, погибший в результате стрельбы на первом этаже, был дежурным учителем, который обеспечивал безопасность на объекте. Фазлеева уточнила, что в течение работы образовательного учреждения действует график дежурства учителей. Для педагогов прописаны инструкции, как правильно действовать при внештатных ситуациях.

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