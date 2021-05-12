Молчал и со всем соглашался: как вел себя в суде устроивший стрельбу в казанской школе

В холле Советского суда Казани журналисты начали собираться еще задолго до того, как 19-летнего Ильназа Галявиева доставили в суд. На первом этаже собралось порядка пятидесяти представителей СМИ. Для того, чтобы разместить всех, сотрудники суда вынесли несколько дополнительных скамеек.

Процесс начался только в пять часов вечера. В зале суда журналисты застали адвоката Александра Гиляжева. Он заявил, что является назначенным защитником и ещё не видел своего подзащитного.

«Я разделю позицию своего подзащитного», — заявил Гиляжев журналистам.

В «аквариум» Галявиева завели три конвоира. К двум из них обвиняемый был прикован наручниками. В тот же момент на молодого человека посыпались вопросы со стороны журналистов. Они интересовались, признаёт ли он свою вину и сожалеет ли о произошедшей трагедии. Кроме того, они пытались выяснить, употреблял ли он в день трагедии алкоголь или запрещённые вещества. Однако ни на один вопрос Галявиев не ответил. Эмоции на его лице было тяжело распознать из-за медицинской маски.

Как только судья зашёл в зал, он поинтересовался у обеих сторон, не против ли они фото- и видеосъемки. Никто, в том числе сам обвиняемый, возражать не стал.

Судья задал несколько вопросов самому Галявиеву. Молодой человек спокойно проговорил, что родился и учится в Казани, проблем со здоровьем не имеет.

Затем слово взял следователь Дмитрий Макаровский. По версии следствия, накануне утром Галявиев пришёл в гимназию №175, заранее вооружившись оружием.

«Войдя в помещение школы, он, осознавая, что несет смерть людям, произвел не менее 17 выстрелов», — зачитал следователь.

Всего погибли девять человек, среди которых оказались семеро подростков. Кроме того, Галявиев установил на первом этаже возле кабинета начальной школы взрывное устройство и привел его в действие. При взрыве никто не пострадал.

Следователь отметил, что молодой человек пошел на преступление, желая показать свои исключительность и превосходство. Огласив обвинение до конца, Макаровский ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу на два месяца. Он отметил, что состояние здоровья, возраст и семейное положение позволяют ему отправиться в СИЗО.

Следом судья обратился к самому обвиняемому и поинтересовался, как он относится к ходатайству следователя.

«Я согласен с этим, возражений не имею», — все так же спокойно ответил молодой человек.

Адвокат разделил позицию своего подзащитного и заявил, что не против избрания такой меры пресечения. Заместитель прокурора РТ Алексей Заика ходатайство следователя также полностью поддержал.

«Считаю, что нет ни процессуального, ни морального права для избрания иной меры пресечения нет и быть не может», — заявил Заика.

Выслушав всех и изучив материалы дела, судья предоставил Галявиеву слово перед тем, как избрать ему меру пресечения.

«Со всем согласен», — коротко ответил обвиняемый.

Как только судья удалился в совещательную комнату, журналисты снова попытались поговорить с Галявиевым. Ему вновь задали вопрос о том, признает ли он свою вину и почему решился на такой поступок. Однако молодой человек, смотря в зал, продолжал упорно молчать.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья объявил, что ближайшие два месяца обвиняемый проведет в СИЗО.

«Очевидно, что находясь на свободе, Галявиев может продолжать совершать аналогичные преступления и угрожать свидетелям», — заявил судья.

Как только молодого человека вывели из зала суда, некую ясность в происходящее внес прокурор Алексей Заика. Он сообщил, что состояние здоровья действительно не мешает обвиняемому находиться в изоляторе. Во время расследования уголовного дела ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Кроме того, со стороны журналистов прозвучал вопрос о предварительных итогах прокурорских проверок, которые сейчас проводятся в школах.

«По результатам проверок будут приняты меры реагирования, если они будут необходимы. Остальные нюансы я не могу комментировать», — ответил заместитель прокурора РТ.

Были ли Галявиев в момент совершения преступления в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, следствию еще предстоит установить. По словам Заики, прошло слишком мало времени для выдачи экспертного заключения. Сам молодой человек об этом факте во время допроса не говорил.

Так или иначе, в июле суду предстоит продлить или изменить меру пресечения Ильнару Галявиеву.