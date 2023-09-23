Digital-Казань, падение Карабаха и медаль за KazanForum: обзор событий недели

Грандиозное даже по российским меркам мероприятие Kazan Digital Week собрало в столице Татарстана весь цвет отечественной IT-отрасли

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Digital Week: Казань на три дня стала столицей российской цифровизации

Грандиозное даже по российским меркам мероприятие Kazan Digital Week собрало в столице Татарстана весь цвет отечественной IT-отрасли. В этом году форум получил федеральный статус, его оргкомитет возглавил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Сама Казань на несколько дней стала столицей российской цифровизации и сделала серьезную заявку на перманентное первенство в этой категории. На форум зарегистрировались 5,7 тысячи участников из 31 страны, было проведено 34 круглых стола и 107 секций и мастер-классов, перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров, обсуждавших самые важные тренды и проблемы цифровизации в стране и мире. Наконец, было подписано 37 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о перспективных намерениях.

Но не менее важным итогом можно считать то, что форум состоялся на самом высшем уровне. Тем самым Татарстан подтвердил свою репутацию зачинателя и организатора коммуникационных мероприятий, перерастающих в плановые события федерального уровня. При этом республика не довольствовалась ролью пассивного соорганизатора этого большого мероприятия, напротив, она приняла самое активное участие в его работе. Татарстан, с его развитой IT-индустрией, с его IT-парками, технопарками и даже целым новым IT-городом, делает очень серьезные шаги к тому, чтобы стать опорным регионом отечественной цифровизации и превратиться в место паломничества представителей всей российской информационной отрасли.

Оргкомитет Kazan Digital Week возглавил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одной из ключевых тем Kazan Digital Week стал переход на цифровые решения отечественных разработчиков. По словам главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, на протяжении последних тридцати лет 90% программного обеспечения, используемого в республике, было импортным. Ситуация должна кардинально измениться к 2025 году. Согласно указу Президента РФ от 30 марта 2022 года, госорганам и компаниям – субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), а к ним относятся объекты «оборонки», ТЭК, ракетно-космической, металлургической, химической промышленности, здравоохранения, банки, научные учреждения, – с 2025 года полностью запрещено использование иностранного ПО. При этом фокус внимания Правительства России будет направлен на поддержку цифровизации крупных промышленных компаний.

Получается, что необходимо буквально стахановскими темпами (за два года) импортозаместить практически все программное обеспечение субъектов КИИ. В ходе работы форума были представлены самые разнообразные отечественные программные решения. Так, татарстанская компания «МойОфис», резидент Иннополиса, предложила программные офисные решения, полностью замещающие иностранные. Кроме того, Татарстан может гордиться работой по созданию беспилотных автомобилей «КАМАЗ», которые начали доставлять грузы из Санкт-Петербурга в Москву, а также активным использованием собственных программных решений в нефтедобыче и переработке.

Рустам Минниханов объявил 2024 год Годом научно-технологического развития Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более того, в своем недавнем послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024 год Годом научно-технологического развития. А это значит, что республика еще больше интенсифицирует свои усилия для достижения полного технологического суверенитета – задачи, поставленной Президентом России. Так что на следующем Kazan Digital Week Татарстан продолжит вполне обоснованно считаться флагманом цифрового развития как на региональном, так и на федеральном уровне.

Двухдневная война: итоги азербайджано-армянского столкновения

Падение Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана всего за два дня боевых действий стало одним из центральных событий недели мирового масштаба.

Российские миротворцы сосредоточились на сугубо гуманитарной миссии, спасая гражданских лиц, попавших в зону конфликта. По данным Минобороны РФ, они эвакуировали более двух тысяч человек. К сожалению, шесть российских миротворцев были убиты в ходе обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился и выразил глубокие соболезнования по поводу их гибели.

Ильхам Алиев извинился и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели российских миротворцев Фото: president.az

В самой Армении и среди ее диаспоры, разбросанной по всему миру, вспыхнули обвинения в игнорировании Россией ее обязательств как члена ОДКБ. Армянская сторона устами своих официальных лиц посчитала, что россияне должны были остановить наступление азербайджанцев и что Россия якобы сдала Нагорный Карабах. Но по какой-то причине эти упреки Армения не применяет к самой себе – еще в октябре 2022 года в Праге при посредничестве Брюсселя (ЕС) и Парижа было принято заявление, в котором первые лица Еревана и Баку подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, где Нагорно-Карабахская область признавалась частью Азербайджана. В мае 2023 года армянский Премьер Никол Пашинян еще раз заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.

Поэтому прав был пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков, когда заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана. И нашим миротворцам оставалось выполнять только гуманитарную функцию. Зачем биться за Карабах, который оказался не нужен самой Армении?

Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана Фото: kremlin.ru

К слову, ранее Армения в лице своего руководства делала всё, чтобы максимально осложнить российско-армянские отношения. К примеру, намерения провести совместные с США учения, при том, что уже два года Ереван отказывается участвовать в учениях ОДКБ.

Казалось бы, зачем предавать Россию, идя на сближение с НАТО и Западом, если есть расчет на защиту россиянами того, что сам защищать не особенно и собираешься? Сами же Карабах и отдали, но по указке своих новых хозяев подняли вой о «нехороших россиянах». Ничего кроме недоумения эти упреки не вызывают. Кстати, простые армяне в Ереване сейчас стали массово протестовать против политики Пашиняна. И волнения набирают силу, так что мы еще увидим развязку этой драмы для армянского народа.

На этой неделе в Татарстан приехал посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов Фото: rais.tatarstan.ru

К расширению связей: визит Премьера и посла Узбекистана в Казань

На этой неделе в Татарстан приехал посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, а вслед за этим состоялся и визит главы Правительства Узбекистана Абдуллы Арипова. Гости провели переговоры с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетили ОЭЗ «Алабуга» и IT-парк имени Башира Рамеева в Казани.

В рамках этих визитов Татарстан и Узбекистан достигли договоренностей о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание уделялось развитию связей в сфере промышленности, культуры, науки и образования, туризма. Отметим, что товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2022 года превысил $290 млн, увеличившись на 50%.

Сегодня Узбекистан – союзник России, а значит, развитие связей с этой республикой становится для Татарстана одним из приоритетов в дипломатическом треке. Тем более что с Узбекистаном его связывает тесная дружба и сотрудничество по линии исламского мира. Нам есть что развивать и к чему стремиться, так что перспективы бурного расширения татарстано-узбекских связей выглядят очень заманчиво и здесь есть над чем поработать.

Марат Хуснуллин провел в Москве заседание организационного комитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Фото: rais.tatarstan.ru

К новым рекордам: стартовала подготовка к KazanForum 2024

Важным событием недели, с учетом все той же форумной лихорадки, охватившей Татарстан в последние годы, стал старт подготовки к KazanForum 2024. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел в Москве заседание организационного комитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который состоится 16-17 мая 2024 года. В работе оргкомитета приняли участие Рустам Минниханов, советник Президента России Антон Кобяков, представитель Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и другие.

Марат Хуснуллин с удовлетворением отметил итоги KazanForum 2023, который именно в этом году превратился в мероприятие федерального уровня: «KazanForum вызвал высокий интерес: его участниками стали более 16 тысяч человек из 80 стран мира. География представленных государств была самой широкой – это страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. На площадках форума прошло рекордное количество мероприятий – порядка 200. Их результатом стало заключение свыше 130 соглашений. По итогам форума мы вновь убедились в глубоком понимании позиции России и открытости к конструктивному взаимодействию со стороны наших коллег из исламских стран».

Кроме того, вице-премьер РФ поручил проработать треки по темам туризма, духовного развития и работы духовенства, а в рамках кадровой политики – вопросы обучения в вузах и профессиональной переподготовки.

Рустам Минниханов на оргкомитете раскрыл некоторые ожидания республики от предстоящего мероприятия Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов на оргкомитете раскрыл некоторые ожидания республики от предстоящего мероприятия: «В 2024 году мероприятие пройдет в 15-й раз. Мы предлагаем организовать в рамках форума заседания межправительственных комиссий со странами исламского мира, а также подвести промежуточные итоги внедрения исламского банкинга в четырех регионах нашей страны: Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. Сегодня это значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира», – сказал он и добавил, что в планах на 2024 год организация специального заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Также Раис РТ анонсировал особую награду – медаль или диплом, которыми планируется наградить постоянных участников форума.

Любопытно то большое значение, которое Татарстан придает внедрению исламского банкинга в финансовой сфере страны. И, кстати, именно в республике начались серьезные подвижки в этом вопросе – на этой неделе Центральный банк России сообщил, что первым в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию (исламский банкинг) вошел татарстанский банк «Ак Барс». Так что, без сомнения, республика представит на предстоящем форуме значительные результаты в этом проекте.

Время проведения форума тоже выбрано удачно, ведь май 2024 года послужит трамплином, подводкой к главному международному событию в жизни республики – октябрьскому форуму БРИКС, на котором ожидаются судьбоносные решения в плане развития и расширения этого большого международного объединения. И вообще 2024 год обещает быть очень насыщенным для Татарстана в части международного сотрудничества.

Первым прорывом татарстанских режиссеров был «Микулай» 35-летнего уроженца Балтасинского района Ильшата Рахимбая Фото: kazan-mfmk.com

«Бери да помни»: татарстанский фильм, за который не стыдно

В последнее время мы столкнулись с любопытным культурным феноменом – явилось новое поколение молодых татарстанских режиссеров с на удивление качественными полноформатными художественными фильмами. Да еще и фильмы эти идут в широком прокате по России, что еще раз подтверждает уровень и востребованность этих киноработ. Такого раньше не было. Даже если и снималось художественное кино с актерами из Татарстана, на татарстанской натуре или по татарстанской фактуре, то режиссура этих фильмов или сериалов была, как правило, внешней по отношению к республике. А это уже совсем другая история, потому что мы видим кино глазами режиссера.

Новое поколение татарстанских режиссеров неожиданно выстрелило дебютными добротными кинокартинами, и это поколение 30-35-летних. Первым прорывом был «Микулай» 35-летнего уроженца Балтасинского района Ильшата Рахимбая. Эта картина с интересной, выворачивающей душу историей успешно прошла в июле по киноэкранам всей страны, став таким образом первым по-настоящему татарстанским фильмом, вышедшим в широкий прокат, да еще и с известными актерами. Фильм завоевал уже свыше десятка различных наград на кинофестивалях, а Ильшат Рахимбай стал победителем кинопремии «Снято» Гильдии кинокритиков и кинопродюсеров России.

А теперь начался такой же массовый широкий прокат художественного фильма «Бери да помни» («Ядәч! Истә!») 30-летнего татарстанского режиссера Байбулата Батуллы, сына известного писателя и театрального деятеля Рабита Батуллы. Кстати, Батулла-старший сыграл одну из главных ролей в фильме сына, и картина от этого только выиграла.

Начался массовый широкий прокат художественного фильма «Бери да помни» («Ядәч! Истә!») 30-летнего татарстанского режиссера Байбулата Батуллы Фото: пресс-служба Раиса РТ

Не буду спойлерить и пересказывать ее сюжет, просто скажу, что это большое и качественное кино про игру взрослых людей во имя спасения ребенка от страшного горя. Эта удивительно добрая и светлая трагикомедия проходит в декорациях самой настоящей татарстанской деревни. И вся картина пропитана, несмотря на довольно универсальный сюжет, татарстанским колоритом. Байбулат Батулла говорил в интервью, что трудно было найти в Татарстане деревню без коттеджей и профнастила, но все же кино было снято в аутентичном селе Малый Ошняк Рыбно-Слободского района.

В то же время режиссеру удалось уйти от местечковости и снять не только сугубо татарстанскую, но и понятную всем общечеловеческую историю, в которой сквозь смех проступают слезы. Поэтому и такой широкий прокат, и положительные отзывы критиков и кинозрителей по всей стране, а сама лента тоже начала собирать престижные награды на фестивалях.

В чем феномен появления «нового татарстанского кино»? Это поколение молодых талантливых режиссеров сформировалось в атмосфере освобождения и раскрепощения татарстанской культуры в последние годы. Мы видим, например, как выросло молодое поколение татарстанских певцов и композиторов, экспериментирующих в новых музыкальных жанрах. Возникли новые студии, где музыка записывается в совершенно новом модном формате. В случае с кинематографом та же история – молодые авторы не боятся прокладывать новые пути, говорить на современном киноязыке. Можно сказать, что подросло новое поколение, которое не ведает страха огульной критики за «нарушение незыблемых традиций». Это поколение культурной свободы, и оно сформировано не вопреки, а благодаря тому, что делается в республике в последнее время по поддержке этой новой культуры.

И это очень здорово, потому что впереди уж точно будут новые творческие победы и признание.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»