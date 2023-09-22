900 спикеров, 107 секций, 37 соглашений: Песошин подвел итоги Kazan Digital Week 2023

Фото: © «Татар-информ»

Kazan Digital Week 2023 стал большой площадкой для общения на тему высоких технологий для экспертов из разных стран мира. Было проведено огромное количество секций, лекций, круглых столов. Об этом на церемонии закрытия форума сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров, проведено 107 секций и мастер-классов, организовано 34 круглых стола, состоялись пять партнёрских конференций, подписано 37 соглашений о сотрудничестве и меморандум о перспективных намерениях. На протяжении всех дней на территории форума работала масштабная и содержательная выставка, где были представлены 133 ведущие российские корпорации и компании», — рассказал премьер.

Фото: © «Татар-информ»

На форуме были обсуждены вопросы приращения технологий, основанных на фундаментальных законах математики, физики, искусственном интеллекте и кибернетике, программирование, отраслевые цифровые решения и общественнозначимые мобильные сервисы, добавил Песошин.

«Форум дал возможность продемонстрировать отечественным компаниям и стартапам свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнёров, инвесторов и заказчиков», — рассказал он.

Программа форума стала очень обширной, поэтому было принято решение выпустить сборник трудов прошедшего форума, который включит в себя свыше 200 статей, заключил Премьер-министр Татарстана.

По окончании своего выступления он наградил победителей хакатона, который прошел в рамках форума.

Фото: © «Татар-информ»

Большой отличительной чертой Kazan Digital Week в этом году стало присутствие в течение всех трёх дней министра цифрового развития России Максута Шадаева.

«Была действительно очень насыщенная программа. Безусловно, Kazan Digital Week — крупнейшая региональная площадка по масштабу и представительности. Это очень полезное мероприятие, здесь происходит обмен опытом, лучшими практиками. У нас были жаркие сессии и обсуждения», — поделился впечатлениями от форума Шадаев.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — отмечал ранее глава государства.