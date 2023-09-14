«Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету

«Мы доказали: нас не сломить!»

«Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные!

Дорогие татарстанцы!

Республика Татарстан, несмотря ни на что, продолжает свое устойчивое развитие. В его основе – общественно-политическая стабильность, межнациональный, межконфессиональный мир и гражданское согласие. Это наше главное богатство.

Сегодня Республика Татарстан – опорный субъект Российской Федерации, передовой и экономически успешный регион. В основе наших достижений лежит созидательный труд всех поколений татарстанцев, их преданность республике, любовь к Родине. Наша общая задача – шаг за шагом продолжить этот путь, внося свой вклад в развитие сильной России.

Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности. Тем не менее мы достойно с ними справляемся.

Мы доказали: нас не сломить!

Благодаря твердому курсу Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина укрепляется военно-оборонный потенциал государства, сохраняется устойчивость экономики, растет консолидация нашего общества.

Каждый день на передовой наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг. Уроженцы и воспитанники республики, проходящие службу в Вооруженных Силах, в подразделениях Росгвардии, МВД и ФСБ, с честью решают поставленные задачи. Девяти татарстанцам присвоено звание Героя Российской Федерации. Более тысячи наших бойцов награждены орденами и медалями.

Сегодня с нами в зале – участники специальной военной операции. Попрошу их подняться.

Мы искренне рады видеть здесь командира экипажа легендарного танка «Алеша» Героя России Расима Баксикова.

Каждый из вас – пример настоящего героизма, верного служения Отчизне. Искренняя благодарность вам и в вашем лице – всем участникам специальной военной операции. Мы гордимся вами! Спасибо!

Дорогие соотечественники!

В наших сердцах навсегда останутся имена героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Их подвиг никогда не будет забыт.

Прошу почтить память погибших минутой молчания.

«Объем гуманитарной помощи от республики на сегодняшний день превысил 4 тыс. тонн»

Уважаемые коллеги!

С первых дней специальной военной операции татарстанцы активно поддерживают соотечественников на передовой, а также наши подшефные города – Лисичанск и Рубежное. Объем гуманитарной помощи от республики на сегодняшний день превысил 4 тыс. тонн. Кроме того, мы обеспечиваем необходимым снаряжением и техникой все подразделения, сформированные в Татарстане.

В эту работу включились все наши предприятия и организации, муниципалитеты и депутатский корпус, движения «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!», «Народный фронт» и «Добрая Казань», ДОСААФ республики, религиозные организации, десятки волонтерских сообществ.

Особые слова благодарности хочу выразить руководителям предприятий, главам городов и районов, нашим депутатам, которые лично выезжают на передовую и на новые территории, команде заместителя Премьер-министра республики Евгения Анатольевича Варакина, которая сегодня работает в непростых условиях в Лисичанске и Рубежном. Это в том числе наши строители, медики, социальные работники и волонтеры! Большое вам спасибо!

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Особо хочу отметить неравнодушных граждан, которые вносят свой посильный вклад в общее дело. Таких людей в республике много. Сегодня с нами в зале Таисия Балаева из Бугульминского района, которая на свои средства приобрела автомобиль УАЗ и передала нашим бойцам, Ильдар Зарипов из Альметьевского района – самостоятельно изготавливает элементы тактического снаряжения, Айдар Гимадиев из Рыбно-Слободского района – подготовил и направил в зону СВО десятки генераторов, печей и различного обогревательного оборудования, Светлана Гурлева из Набережных Челнов – наладила отправку гуманитарной помощи во все республиканские подразделения в зоне СВО на несколько миллионов рублей. Попрошу вас подняться. Спасибо вам и вашем лице всем неравнодушным гражданам. Мы вам очень благодарны!

«Ни одна проблема и жизненная ситуация участников СВО и их семей не должны оставаться без внимания»

Крайне важно окружить заботой всех участников СВО и их семьи, в особенности семьи погибших. В республике уже налажена работа по оказанию всесторонней помощи, в том числе по организации отдыха и оздоровления детей, обеспечению местами в детских садах, освобождению от родительской платы, предоставлению бесплатного горячего питания в образовательных организациях, а также по оказанию всех видов социальной, юридической и психологической помощи.

Мы благодарны руководителям предприятий, где принято решение о сохранении рабочих мест участников СВО с выплатой заработной платы.

Подчеркну, ни одна проблема и жизненная ситуация участников СВО и их семей не должны оставаться без внимания. Задача органов власти всех уровней, наших предприятий, организаций – оперативное и качественное решение возникающих вопросов, оказание максимального содействия созданному в республике филиалу Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности»

Настоящим полем боя стало медиапространство. Против России развернута полноценная информационная война. Нашим ответом здесь должны стать профессионализм и грамотность журналистов и авторов, их глубокая вовлеченность и гражданская позиция, объективное и достоверное информирование населения. Необходимо и впредь решительно пресекать любые попытки дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, дестабилизации обстановки в республике. Средства массовой информации, новые медиа должны быть максимально вовлечены в эту работу.

По-прежнему со стороны коллективного Запада не прекращаются попытки деструктивного идеологического воздействия на молодежь нашей страны. Особый акцент при этом делается на разрушение традиционных ценностей, искажение исторической памяти.

В этих условиях патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности. Именно такие посылы важно транслировать средствам массовой информации, они должны лежать в основе произведений и работ наших деятелей культуры и искусства.

Большая роль в данной работе отводится детско-юношеским общественным объединениям «Юнармия», «Большая перемена», учебно-методическим центрам военно-патриотического воспитания «Авангард», волонтерским отрядам и организациям.

По инициативе Президента страны создано общероссийская организация детей и молодежи «Движение первых», основными задачами которого являются формирование у подрастающего поколения чувства гордости за нашу страну, любви к Родине, сохранение исторической памяти.

Татарстан активно включился в эту работу: во всех муниципалитетах созданы местные и первичные отделения, проводятся мероприятия с большим охватом молодежи.

Отмечу, воспитание подрастающего поколения – это работа не одного дня. Большая ответственность здесь лежит на воспитателях в старших группах детских садов, классных руководителях в школах и ответственных сотрудниках в ссузах и вузах.

Обращаю внимание руководителей «Движения первых» всех уровней – формализм здесь недопустим. Только искреннее отношение к воспитанию подрастающего поколения позволит всем нам с уверенностью смотреть в будущее.

«Сохранение исторической памяти – наша святая обязанность»

Безусловно, основы патриотизма, духовно-нравственных ценностей прививаются прежде всего в семье. Важность семьи трудно переоценить. Именно в семье закладываются основные человеческие ценности: любовь к земле, к родному дому, верность и взаимоуважение, трудолюбие и ответственность за свои поступки.

Сегодня мы пригласили в зал семьи – династии защитников Отечества, в которых сразу несколько поколений посвятили свою судьбу защите Родины. Такие семьи – гордость и слава нашей республики. Это династии Соколовых, Сибгатуллиных и Тульчанских. Я попрошу их подняться.

Спасибо вам!

Таких семей в республике много. В вашем лице желаю всем семьям защитников Отечества благополучия и всего самого доброго!

Уважаемые коллеги!

Сохранение исторической памяти – наша святая обязанность. Только в этом году в республике установлены памятники, бюсты и мемориальные доски 22 Героям Советского Союза и Российской Федерации, в том числе участникам спецоперации. Несомненно, работа по увековечению памяти Героев Отечества будет продолжена. Поручаю Правительству, мэрии Казани подготовить предложения о создании в парке Победы Казани мемориальной зоны, посвященной СВО.

В 2025 году вся страна будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Правительству, главам городов и районов нужно уже сейчас начать работу по подготовке празднования юбилейной даты.

«Уверен, татарстанцы в ходе выборов традиционно продемонстрируют поддержку действующего курса нашего национального лидера»

Уважаемые депутаты!

Весной будущего года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Уверен, внешние вызовы, которым сегодня противостоит наша страна, выступят дополнительным стимулом к консолидации нашего общества, а татарстанцы в ходе избирательной кампании традиционно продемонстрируют свою высокую активность и поддержку действующего курса нашего национального лидера.

В сентябре следующего года будет избран седьмой созыв Государственного Совета республики. Государственный Совет под председательством Фарида Хайрулловича Мухаметшина всегда отстаивает интересы республики и наших граждан, принимая выверенные решения.

Уважаемые депутаты, большое спасибо вам за труд!

«Необходимо продолжить укреплять статус республики как площадки для развития межнационального и межрелигиозного диалога»

Уважаемые депутаты!

В Татарстане сохраняется высокий уровень межнационального и межконфессионального мира и гражданского согласия.

В текущем году в атмосфере духовного единения и солидарности у нас прошли мероприятия в рамках работы Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» в формате межрелигиозного диалога с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, празднования очередной годовщины официального принятия ислама Волжской Булгарией, а также традиционные мероприятия, посвященные Дню явления Казанской иконы Божией Матери.

В ноябре в столице республики пройдет V Форум православной общественности Татарстана.

В целом, необходимо продолжить укреплять статус республики как площадки для развития межнационального и межрелигиозного диалога.

На протяжении последних лет в Татарстане многое делается для сохранения историко-культурного наследия, особенно в рамках деятельности Фонда «Возрождение».

Развитию этнокультурного многообразия способствует проводимая работа в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного в республике.

Нам следует и далее объединять усилия, чтобы культурное достояние, память предков, уникальность каждого народа продолжались в последующих поколениях. Только так мы сможем сохранить свой культурный код. Важная роль здесь, безусловно, отводится деятелям культуры и искусства.

Особое внимание надо обратить не только на культурную, но и на образовательно-воспитательную составляющую для подрастающего поколения. Речь идет о введении в образовательные и воспитательные программы модуля «Народные традиции», проведении на системной основе мастер-классов, курсов по народным художественным промыслам, подготовке учебно-наглядных пособий для детей.

Серьезным подспорьем в этом направлении должно стать и создание в Казани Центра возрождения, сохранения, изучения и развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства.

«Нужно качественно отработать проведение по внедрению партнерских финансов»

Уважаемые коллеги!

Республика Татарстан продолжает развитие международного сотрудничества с зарубежными партнерами, отстаивая традиционные духовные ценности, историко-культурное наследие и построение справедливого миропорядка.

Один из приоритетов, определенных главой нашего государства, – развитие взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром.

Эффективной площадкой стал Международный экономический форум KazanForum. Проведенные мероприятия получили высокую оценку руководства страны. В текущем году в нем приняли участие представители более 80 иностранных государств. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ни о какой изоляции России речи быть не может. Необходимо обеспечить качественную подготовку KazanForum в следующем году.

Кроме того, следует продолжить взаимодействие по различным направлениям с Организацией Исламского сотрудничества, в том числе в контексте мировой молодежной повестки, в сфере науки, культуры, образования, спорта, а также создания условий для халяльного образа жизни.

Важным направлением для привлечения зарубежных инвестиций из исламских стран является реализация федерального закона по партнерским финансам. Хочу выразить благодарность депутатам Государственной Думы от Республики Татарстан за активное участие в его разработке и принятии.

Как пилотному региону, нам нужно качественно отработать проведение эксперимента по созданию благоприятных правовых условий для внедрения партнерских финансов в нашей стране. Необходимо организовать работу по подготовке специалистов по исламскому банкингу. Кроме того, особое внимание нужно уделить повышению уровня информированности населения и бизнеса. Основная роль здесь отводится Духовному управлению мусульман республики.

Президентом страны подписан указ о проведении в 2024 году в Казани Саммита глав государств БРИКС и БРИКС+ с участием более 20 лидеров стран. Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. В рамках саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные Игры БРИКС. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности и подготовке сферы гостеприимства. Республиканскому оргкомитету совместно с федеральными коллегами необходимо обеспечить ее координацию.

Важным направлением внешних связей республики является взаимодействие с соотечественниками. Ключевая роль в этой работе отводится Всемирному конгрессу татар. Он объединяет татарские национально-культурные организации по всему миру, укрепляет сотрудничество с государственными органами в различных регионах. Конгрессу важно еще больше совершенствовать формы работы с соотечественниками.

«Экономика республики, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам»

Уважаемые коллеги!

Экономика республики, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам. Основные показатели социально-экономического развития в текущем году демонстрируют положительную динамику. Эти результаты во многом стали возможны благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности и оперативно принятым федеральным и республиканским мерам поддержки.

Мы благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, Правительству России за своевременные решения и поддержку наших инициатив.

Отдельные слова признательности хочу адресовать руководителям наших предприятий. В непростых условиях вам удалось сохранить производства и трудовые коллективы, обеспечить их стабильную работу и, главное, сформировать новые производственные и логистические цепочки.

Необходимо и дальше обеспечивать бесперебойную работу предприятий всех отраслей. Задача министерств, ведомств, муниципалитетов, депутатов – оказывать максимальное содействие бизнесу, вникать в вопросы каждого производителя, информировать и сопровождать предприятия по мерам государственной поддержки.

Одна из главнейших задач, которую поставил Президент России, – достижение технологического суверенитета в базовых отраслях и формирование экономики предложения.

В Татарстане есть все условия для активного участия в ее реализации, прежде всего, передовая научно-исследовательская и промышленно-производственная база.

«Необходимо разработать новую программу развития нефтегазохимической отрасли»

В этом году нефтяники республики отмечают 80-летие с начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана. За эти годы из недр республики добыто 3,5 млрд тонн «черного золота», и сегодня предприятия нефтяной промышленности являются основой экономики республики.

Компания «Татнефть» благодаря последовательно реализуемой стратегии развития из нефтедобывающего предприятия превратилась в крупнейшую российскую вертикально интегрированную компанию, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика и многие другие направления.

Один из знаковых проектов компании «Татнефть» – комплекс «ТАНЕКО», современное высокотехнологичное предприятие по переработке нефтесырья с объемом инвестиций более 500 млрд рублей. В текущем году объем переработки нефтесырья на «ТАНЕКО» должен превысить 18 млн тонн.

Компания «СИБУР» продолжает реализацию на территории республики крупных инвестиционных проектов. Важнейшей задачей является запуск олефинового комплекса ЭП-600 со всеми его производными.

Мы благодарны руководству компании «СИБУР» за принятое решение о создании в Казани Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что позволит усилить позиции наших предприятий на рынке и дать новый импульс к дальнейшему развитию химии и нефтехимии в Татарстане.

Особо отмечу подход «СИБУРа» по внедрению современных стандартов условий труда. На эти цели направлено более 1 млрд рублей. В том числе отремонтированы и оснащены новым оборудованием бытовые помещения, медицинские пункты и столовые, совместно с компанией «Бахетле» организовано качественное питание для персонала, обновлен автобусный парк. Также «СИБУР» активно участвует в реконструкции социальных объектов в Нижнекамске.

Безусловно, нашим стратегическим партнером является компания «Газпром». Татарстан – один из крупнейших потребителей газа в стране. Хочу выразить слова благодарности «Газпрому» за гарантированное обеспечение газом реализуемых проектов, а также за большой объем заказов для наших предприятий.

Учитывая важное значение нефтегазохимической отрасли, где сегодня формируется порядка 60% объема произведенной в республике продукции, в условиях геополитических изменений Правительству совместно с «Татнефтехиминвестхолдингом», нашими предприятиями необходимо разработать и принять новую программу развития отрасли на период 2025–2030 годов.

«Трудовые коллективы вносят значимый вклад в развитие экономики и укрепление обороноспособности страны»

Татарстан – крупнейший машиностроительный центр страны. Лидер отрасли – автогигант «КАМАЗ». В сложившихся непростых условиях завод безостановочно производит нужную стране автотехнику, налажен серийный выпуск грузовиков модельного ряда К5 с улучшенными свойствами, включая самосвалы нового поколения, растет производство автобусов и электробусов. В планах завода – создание производства по выпуску легковых электромобилей. В тестовом режиме беспилотные грузовики «КАМАЗ» начали перевозку грузов по федеральной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Несмотря на уход иностранного партнера, завод на своих дочерних предприятиях сохранил производства комплектующих и компетенции: «КАМА ДИЗЕЛЬ» продолжает реализацию проекта по локализации компонентов дизельных двигателей, «ЦФ КАМА» осваивает производство роботизированных коробок передач.

Отмечу также компанию «Соллерс», которая после ухода иностранного инвестора смогла сохранить персонал и начала производство новой линейки коммерческих грузовиков.

В июле текущего года при участии Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина запущен завод по производству двигателей на ОЭЗ «Алабуга».

Завод имени А.М. Горького наряду с военной продукцией производит широкую линейку гражданских судов. В текущем году для повышения качества речных пассажирских перевозок республикой закуплены у предприятия теплоход проекта А-217 и 2 новых «Метеора».

Производственное объединение «Завод имени Серго» указом Президента страны был отмечен почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде».

Казанский авиационный завод продолжает глубокую модернизацию производства. Мы благодарны руководству страны за решение о расширении серийного выпуска самолетов Ту-214.

На Казанском вертолетном заводе реализуется масштабный проект по расширению производства на сумму 28 млрд рублей, сформирован твердый портфель заказов на 3 года вперед, в том числе поставки на экспорт, завершена работа по импортозамещению компонентов для вертолета «Ансат».

Также увеличивают номенклатуру новых машин и оборудования заводы «ЕлАЗ», «РИАТ», «РариТЭК», «Казаньсельмаш», новые направления высокотехнологичной продукции осваивают компании ICL и «ЭлектроОптима», наращивают объемы промышленного производства КМПО, «АЛНАС», «Казанькомпрессормаш» и многие другие.

Под особым вниманием Правительства страны находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме. Безусловно, главная задача – выполнение гособоронзаказа в сроки и в полном объеме. Необходимо также совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта.

Хочу поблагодарить трудовые коллективы наших предприятий за значимый вклад в развитие экономики и укрепление обороноспособности страны.

В текущих условиях важнейшим вопросом является обеспечение промышленной и антитеррористической безопасности предприятий. Руководители несут личную ответственность. Прошу Правительство проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий.

«Подготовка специалистов должна проводиться под потребности конкретных предприятий»

Уважаемые коллеги!

Одним из важнейших факторов развития экономики является обеспечение квалифицированными кадрами. Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты.

Начинать работу необходимо со школьной скамьи. На протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд – уменьшение численности школьников, выбирающих ЕГЭ по естественно-научным направлениям – по профильной математике, физике и химии. Важно переломить эту тенденцию. Для этого нужна грамотная профориентационная работа, предпрофильное и профильное обучение с участием предприятий, активное вовлечение детей в творческую, изобретательскую деятельность. Особая роль в данной работе отводится чемпионатному движению и конкурсным мероприятиям, стимулирующим интерес к профессии.

Подготовка специалистов должна проводиться под потребности конкретных предприятий. С этой целью в республике действуют 47 ресурсных центров. Данная модель доказала свою эффективность. В качестве примеров отмечу Альметьевский политехнический колледж, Кукморский аграрный и Казанский авиационно-технический колледжи.

Кроме того, производственно-образовательные кластеры созданы в Центре подготовки рабочих специальностей «Алабуга Политех» (с целевой мощностью 10 тыс. человек в год), в Зеленодольском механическом колледже, который является опорным в подготовке специалистов для завода «ПОЗиС».

В целях обеспечения кадрами судостроительной отрасли открыт Зеленодольский судостроительный колледж.

Активную работу с ресурсными центрами Набережных Челнов ведет компания «КАМАЗ».

Перспективным проектом является создание передовых инженерных школ. 4 школы уже начали свою деятельность – в сфере машиностроения (КФУ и КАМАЗ), нефтехимии (КХТИ и компания СИБУР), ИТ-сфере (Университет Иннополис совместно с ИТ-компаниями) и в области биотехнологий (ИТМО, АГНИ совместно с компанией «Татнефть»).

Кроме того, Правительству республики совместно с Академией наук, предприятиями, Советом ректоров вузов нужно продолжить работу по формированию центров компетенций в отраслях авиа- и вертолетостроения, в строительстве, сельском хозяйстве и медицинских технологиях.

«Следующий год в Республике Татарстан – Год научно-технологического развития»

Перед нашими вузами стоят задачи по развитию технологического предпринимательства в вузовской среде, по активизации работы в рамках федерального проекта по созданию научно-образовательных центров мирового уровня, а также федеральной программы стратегического лидерства «Приоритет-2030».

В целом, все ключевые приоритеты и направления дальнейшей работы отражены в принятой Программе научно-технологического развития республики. Консолидирующим ядром в управлении ее реализацией должна стать Академия наук Республики Татарстан. Правительству необходимо внести соответствующие предложения по закреплению ее полномочий в этой сфере и усилению ресурсной обеспеченности Академии наук Республики Татарстан.

Понимая важность роли науки и инноваций в реализации стоящих перед нами задач, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, 300-летия российской науки следующий год в Республике Татарстан объявляю Годом научно-технологического развития.

Разработки наших ученых не должны оставаться в лабораториях. На их основе нужно создавать новые производства. Для этого в республике действует инфраструктура поддержки бизнеса, в том числе особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», технополис «Химград», КИП «Мастер», ИT-парки.

Создание благоприятных условий для развития бизнеса – один из наших приоритетов. У нас есть резервы для дальнейшей работы в этом направлении, прежде всего в части оптимизации прохождения процедур, связанных с реализацией инвестпроектов. Данная работа проводится в рамках проекта «Сквозной инвестиционный поток» при поддержке Госкорпорации «Росатом», разработаны дорожные карты. Отраслевым министерствам и ведомствам, ресурсоснабжающим организациям, муниципалитетам при координации Министерства экономики необходимо обеспечить их выполнение в установленные сроки.

«Малый и средний бизнес – драйвер структурной перестройки экономики»

Отмечу, предприниматели всегда были и остаются активной и инициативной частью населения. В период глобальных изменений они проявили хватку и стойкость, сохранили и создали новые рабочие места, начали производить новую востребованную продукцию, продолжают развивать свои бренды, которые становятся узнаваемыми за пределами республики.

Малый и средний бизнес – драйвер структурной перестройки экономики.

Нашим ключевым приоритетом является улучшение предпринимательского климата, а именно – стимулирование создания новых субъектов МСП, обеспечение качественного роста бизнеса, его перехода на следующий экономический уровень, от микро- к малым компаниям, от малых – к средним, развитие бизнеса в реальном секторе экономики – наших производителей, а также снятие ограничения по выходу предпринимателей на экспорт и раскрутке собственных торговых марок.

Кроме того, следует активнее использовать потенциал промышленных парков, цифровых сервисов, в том числе Республиканского маркетингового центра, федеральной цифровой платформы МСП.РФ, а также площадок интернет-торговли.

Здесь важна обратная связь делового сообщества. Необходимы содержательные предложения от бизнес-объединений. Поручаю Правительству республики подготовить соответствующий план мероприятий.

«Урожай позволяет полностью обеспечить население продуктами питания»

Уважаемые депутаты!

Одной из ключевых отраслей экономики является сельское хозяйство.

Текущий год для аграриев выдался непростым из-за засухи. Тем не менее нашим земледельцам удалось собрать 3,7 млн тонн урожая зерновых. Также ожидается сбор более 1,5 млн тонн сахарной свеклы, не менее 800 тыс. тонн картофеля и 300 тыс. тонн овощей. Это позволяет полностью обеспечить население продуктами питания.

Хочу поблагодарить сельчан за непростой и очень важный труд! Выражаю всем вам огромную благодарность!

Данные показатели – результат планомерной работы последних лет по развитию и поддержке аграрного производства, в том числе в части субсидирования покупки минеральных удобрений, поддержки мелиорации, создания орошаемых земель, внедрения влагосберегающих технологий, реализации программы технической модернизации.

Мы благодарны компании «Татнефть», которая ежегодно обеспечивает сельхозпроизводителей качественным дизельным топливом по льготной цене.

Активно внедряя новые технологии, некоторые хозяйства, несмотря на неблагоприятные условия, дали в текущем году хороший урожай. В их числе – компании «КОЛОС», «Нармонка», «Актаныш», а также фермеры Ильгиз Загиев, Зуфар Мухаметшин, Азат Давлетшин, Равиль Бикчуров.

«Главная задача – не допустить снижения поголовья»

Татарстан – лидер по производству молока в стране. Важно сохранить набранный темп. В прошлом году мы впервые произвели более 2 млн тонн молока. Значимый вклад вносят Кукморский район – более 400 тонн молока в сутки, Сабинский, Атнинский и Балтасинский районы, где производится более 300 тонн молока ежедневно.

Отмечу наши передовые хозяйства. Это «АПК Продпрограмма» Мамадышского района, «Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева» Тукаевского района, а также компания «Август-Агро». Сегодня мы пригласили в зал руководителей хозяйств и наших фермеров. Попрошу их подняться. Большое вам спасибо!

Для развития животноводства в республике оказывается поддержка по всем направлениям, от приобретения племенного скота до строительства высокотехнологичных комплексов и кормовых центров.

Эти инструменты для всех одинаковые, но пользуются ими по-разному. Например, за прошлый год в Дрожжановском и Камско-Устьинском районах не закуплено ни одной головы племенного скота, в настоящее время в Дрожжановском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском, Менделеевском, Альметьевском, Лаишевском и Пестречинском районах не реализуется ни одного крупного инвестпроекта.

В результате только один Кукморский район производит молока больше, чем эти 8 районов вместе взятые. Это 140 тыс. тонн в год.

Наша главная задача – не допустить снижения поголовья. Дорожные карты по его восстановлению, строительству новых животноводческих комплексов приняты нашими агрохолдингами. Министерству сельского хозяйства и продовольствия нужно обеспечить контроль за их выполнением.

«Наша задача – максимально упростить получение услуг для населения»

Уважаемые коллеги!

Важным направлением является развитие ИТ-сферы.

Все 319 государственных и муниципальных услуг переведены в электронный вид. В текущем году татарстанцы получили почти 2 млн услуг через электронный портал. Кроме того, еще 3 млн услуг оказано нашим гражданам через многофункциональные центры.

Наша задача – максимально упростить получение услуг для населения. Для этого необходимо развивать и внедрять проактивное оказание услуг по каждой жизненной ситуации, например, при рождении ребенка или вступлении в брак. Также важно строго соблюдать качество и сроки оказания услуг.

Все большую популярность набирает электронный сервис в сфере ЖКХ – «Локоло». Им уже пользуются жители более 4 тыс. многоквартирных домов республики. Следующим этапом развития сервиса станет возможность подключения к нему садовых товариществ.

В сфере образования для обеспечения равного доступа городских и сельских школ к современным образовательным ресурсам до конца года в республике будут внедрены новые сервисы на базе Московской электронной школы. Кроме того, мы продолжаем обеспечивать наших учителей ноутбуками. Слова благодарности Ак Барс банку, которые решают эту задачу. За два года выдано 36 тыс. ноутбуков.

В республике создается единый электронный контур в сфере здравоохранения по мировым стандартам. Он будет оснащен искусственным интеллектом для быстрой и точной постановки диагноза специалистами и позволит автоматизировать рутинные процессы в медицинских учреждениях. До конца года следует завершить тестирование системы на базе Нижнекамской районной больницы. Для повышения качества оказания своевременной медицинской помощи в дополнительной автоматизации нуждается и служба скорой медицинской помощи.

Ежегодно проводится оценка цифровой зрелости промышленных предприятий. Традиционные лидеры – КАМАЗ, «Татнефть», «Татэнерго». Но есть компании, которые недостаточно внедряют цифровые технологии. Обращаю внимание руководителей, цифровизация – значимый фактор повышения производительности труда и конкурентоспособности.

Важный вопрос – информационная безопасность, в том числе государственных информационных систем. Количество сетевых атак по сравнению с прошлым годом выросло в 7,5 раза. Ответственным ведомствам необходимо обеспечить проведение мероприятий по укреплению безопасности и информированию бизнеса и населения о способах защиты.

«Большой положительный отклик мы получаем на реализацию программы «Наш двор»

Уважаемые коллеги!

Главный критерий оценки нашей работы – повышение качества жизни населения. С этой целью в Татарстане проводится масштабная планомерная работа в рамках национальных проектов и республиканских программ. Только в текущем году будет построено, реконструировано и отремонтировано 4070 объектов социально-культурной сферы на 114 млрд рублей. Это новые школ, детские сады, молодежные центры, объекты здравоохранения, культуры и спорта.

Кроме того, по всей республике до конца года будет завершен капитальный ремонт 725 многоквартирных домов.

Большой положительный отклик мы получаем на реализацию программы «Наш двор» (ежегодно в порядок приводятся около тысячи дворов), а также на работу по благоустройству общественных пространств. В текущем году будут завершены работы на 68 объектах по всей республике.

Также мы приступили к реализации знаковых для столицы республики проектов – создание рядом с Национальной библиотекой на берегу Казанки детского парка, ведется строительство современного здания театра имени Галиасгара Камала, который объединит экосистему озера Кабан и Старо-Татарской слободы, станет ярким архитектурным объектом и центром татарской культуры.

Еще одним местом притяжения жителей и гостей республики будет территория вдоль Кировской дамбы. Здесь появится новое благоустроенное общественное пространство для прогулок и отдыха на воде.

Институту развития городов, Институту пространственного планирования совместно с мэрией Казани необходимо приступить к разработке соответствующего мастер-плана.

«В текущем году количество туристов превысит 4 млн человек»

В целом, проводимая работа привлекает к нам все больше туристов. В текущем году их количество превысит 4 млн человек.

Необходимо максимально использовать меры поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части развития туристической инфраструктуры по всей республике, увеличения количества загородных объектов отдыха – глэмпингов, автокемпингов, современных баз отдыха, а также создания инвестплощадок для строительства новых гостиниц в туристических центрах республики.

На федеральном уровне поддержан проект по созданию новой туристической территории «Лаишево». На берегу Камы появится круглогодичный курорт.

Реализуемые в Татарстане национальные проекты и государственные программы не только повышают качество жизни, но и дают мощный импульс к развитию муниципальных образований, меняют облик республики, делая ее привлекательнее.

Мы понимаем, насколько реализация национальных проектов и республиканских программ важна для людей. Поэтому главная наша задача – не сбавлять темпов.

Уважаемые коллеги!

Важной составляющей повышения эффективности реализуемых программ и проектов является их синхронизация для комплексного развития территорий.

Прежде всего, это касается строительства жилья, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Ключевая роль здесь отведена Институту пространственного планирования.

«Стратегическая задача – соединить федеральные трассы М-7 и М-5 дорогами первой категории»

По инициативе Владимира Владимировича Путина реализуются крупные федеральные инфраструктурные проекты, которые позволят создать новые логистические маршруты, соединяющие регионы Поволжья, Центральной России и Урала, а также придать дополнительный импульс к развитию межрегиональной кооперации.

Уже в текущем году, в конце декабря, будет запущено движение по трассе М-12 и новому трехкилометровому мосту через Волгу, который обеспечит южный обход Казани. Дорога из Казани до Москвы займет всего 6,5 часа.

Также строится трасса М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через реку Каму, с дальнейшей реконструкцией участка от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Это позволит решить проблему перегруженности транспортной инфраструктуры Камской агломерации.

Задача на 2024 год – завершить строительство дороги Алексеевское – Альметьевск с выводом ее на федеральную трассу Казань – Оренбург. Мы благодарны за поддержку Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. Следующий этап – продолжение реконструкции дороги на участке Альметьевск – Бавлы. Реализация проекта обеспечит скоростное сообщение между Казанской и Альметьевской агломерациями.

Стратегическая задача – соединить федеральные трассы М-7 и М-5 дорогами первой категории.

Кроме того, в столице республики продолжается реконструкция Горьковского шоссе, завершено строительство первого участка его дублера, в текущем году будет сдан первый этап Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до проспекта Победы.

Мы благодарны Правительству России за поддержку в реализации проектов.

Наряду с этим в Татарстане большое внимание уделяется дорогам местного значения. Мы ежегодно строим и ремонтируем не менее 700 км дорог на сельских территориях. Эту работу мы продолжим.

Важное направление – развитие общественного транспорта. Благодаря поддержке руководства страны появилась возможность обновления подвижного состава. Уже в ближайшее время будет приобретено более 400 современных комфортабельных автобусов для городских и пригородных маршрутов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска, Елабуги, Бугульмы, Лениногорска, Заинска, Азнакаева, Мензелинска, Нурлата и Бавлов. Министерству транспорта совместно с муниципалитетами необходимо обеспечить эффективное использование автобусов на маршрутах. Это четверть всего автобусного парка республики.

«Авиакомпания «ЮВТ-АЭРО» пополнит парка 4 самолетами Ту-214»

В текущем году международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая обслужит уже более 5 млн пассажиров. Принято решение о строительстве нового терминала. Начать работы нужно уже в следующем году.

Хочу поблагодарить КАМАЗ за введенный недавно новый терминал международного аэропорта Бегишево имени Николая Лемаева. Спасибо компании «КАМАЗ» и лично Сергею Анатольевичу Когогину за это. Правительству следует проработать вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы с Министерством транспорта Российской Федерации.

Благодаря компании «Татнефть» сегодня авиакомпания «ЮВТ-АЭРО» выполняет полеты из аэропортов Татарстана по 40 маршрутам. В ближайших планах – пополнение парка 4 самолетами Ту-214 производства казанского авиазавода.

Необходимо также расширять маршрутную сеть речных перевозок, в том числе до наших туристических центров и в рамках проекта «Великий Волжский путь». Стоит задача увеличения пассажиропотока республики на водном транспорте к 2025 году до 500 тыс. человек в год. Большим подспорьем в этом должна стать созданная в текущем году судоходная компания «Флот Республики Татарстан».

В части грузоперевозок для дальнейшего развития транспортно-логистических цепочек республики поручаю Правительству подготовить предложения по формированию опорной сети узловых мультимодальных центров с упором на контейнерную обработку грузов, а также единой цифровой транспортно-логистической среды для обслуживания грузопотоков международных транспортных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства актуальным вопросом остается износ инженерных сетей. На сегодняшний день замене подлежат более 30 % сетей. Наша задача – обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению Президента страны. Поручаю Правительству проработать вопрос о сохранении объемов федерального финансирования для республики.

«Остро стоит вопрос повышения безопасности обслуживания внутридомового газового оборудования»

В зоне повышенного внимания должна быть сфера управления жилищным фондом. По-прежнему остаются вопросы к управляющим компаниям, к их техническому оснащению и кадровому составу. Поручаю муниципалитетам, Государственной жилищной инспекции обеспечить жесткий контроль за их деятельностью. Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ необходимо проработать с федеральным центром вопрос совершенствования законодательства в части ужесточения лицензионных требований к управляющим компаниям.

Остро стоит вопрос повышения безопасности обслуживания внутридомового, внутриквартирного газового оборудования и систем вентиляции. К сожалению, пока не все наши инициативы были поддержаны на федеральном уровне. Правительству республики следует продолжить работу с федеральными коллегами по данному вопросу.

Кроме того, главы муниципальных образований совместно с Государственной жилищной инспекцией должны безотлагательно обеспечить надлежащий контроль за обслуживанием газового оборудования, проведение разъяснительных бесед с жителями домов.

«Принято решение о создании в Казани общественного пространства – сквера Учителя»

Уважаемые депутаты!

Залог успешного будущего любой страны, ее технологического лидерства – системное совершенствование образования и воспитания.

Наряду с укреплением материально-технической базы значительные средства направляются на реализацию отраслевых программ, подготовку кадров. Вместе с тем мы видим, что при равных возможностях итоги государственной аттестации существенно отличаются. В Тукаевском, Ютазинском, Лаишевском, Буинском и Менделеевском районах результаты ЕГЭ – ниже среднереспубликанских.

Кроме того, в ряде районов не подготовлено ни одного стобалльника. Есть выпускники, вообще не получившие аттестат в текущем году – в Тукаевском и Ютазинском районах.

Такие ситуации недопустимы. Министерству образования и науки совместно с муниципалитетами необходимо пересмотреть систему работы муниципальных органов образования, совершенствовать педагогические технологии и методические приемы, обеспечивающие соответствие качества стандартам.

Большая работа, которая охватывает все педагогическое сообщество республики, проводится в рамках объявленного в стране Года педагога и наставника. Это подчеркивает высокий статус учителей и важность их работы.

Отдавая дань уважения профессии, нами принято решение о создании в Казани общественного пространства – сквера Учителя.

В жизни каждого из нас есть любимый воспитатель, учитель или тренер. Такие люди очень важны в жизни любого человека, особенно ребенка. Вкладывая в работу частичку своей души, они формируют будущую личность. Сегодня в зал мы пригласили учителей, наставников, которые посвятили свою жизнь любимой профессии. Это учителя Рамзия Мидхатовна Шарапова, стаж работы – 48 лет, и Тамара Михайловна Валишина, стаж – 49 лет, воспитатель Лидия Ивановна Шулаева, проработавшая в детском саду 43 года, детский тренер Хамза Мухаметбеширович Юнусов, стаж работы – 39 лет, который, рискуя своей жизнью, спас из пожара двух человек.

Попрошу педагогов подняться. Спасибо вам и в вашем лице всем педагогам и наставникам за ваш труд!

«Необходимо обеспечить высокое качество изучения родных языков от детских садов до вузов»

Неукоснительно в фокусе нашего внимания – система национального образования. Условия для изучения родных языков и обучения на родных языках имеются, работа с подготовкой кадров ведется.

Успешно функционирует сеть школ «Адымнар». Это ресурсный методический центр национального образования. Спасибо Вам, Минтимер Шарипович, за Вашу инициативу и личное участие в развитии данной темы.

Комиссия по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, вносит большой вклад в сохранение языковой среды. Создано около 100 совместных проектов с органами власти, общественными организациями. Данные мероприятия охватывают не только татарский, но и языки других национальностей, проживающих в республике, – русский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский. Эта работа имеет большое значение для национального образования и культуры. За это хочу поблагодарить Марата Готовича Ахметова.

Необходимо обеспечить высокое качество изучения родных языков от детских садов до вузов.

В целом, формирование языковой среды – одна из главных задач органов муниципальной и государственной власти. Кроме того, нужно создавать все условия для использования двух государственных языков.

Наш безусловный приоритет – создание условий для подрастающего поколения, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в республике. С этой целью в Татарстане ведется работа по развитию современной молодежной инфраструктуры, поддерживаются молодежные общественные организации и их инициативы, выделяются адресные гранты.

В республике много талантливых ребят, чьими успехами мы гордимся. Сегодня мы пригласили в зал представителей талантливой молодежи республики. Это Ирек Мухаматдинов – лауреат премии Президента России в области науки и инноваций, победители Международных олимпиад Никита Перов (по химии), Максим Большаков (по математике), Валерий Родионов и Гимран Абдуллин (по информатике), Илья Садрисламов – победитель Школьной лиги лекторов, Роман Моисеев – ученик года Татарстана, Амир Валиуллов – автор книги об участниках СВО, Булат Нургалиев – победитель соревнований дронов на «Архипелаге 2023». Прошу ребят подняться. Желаем вам успехов и удачи!

«Проводится большая работа по модернизации системы оказания медицинской помощи»

Уважаемые коллеги!

Самое большое богатство каждого человека – здоровье. Задачу его сбережения мы можем доверить только настоящим профессионалам. Профессия врача требует большой самоотдачи. Даже одно теплое слово, доброе отношение медицинского работника обладают целебными свойствами. Хочу поблагодарить коллективы татарстанских медицинских учреждений за ежедневный труд, профессионализм и любовь к своей работе.

В республике проводится большая работа по модернизации системы оказания медицинской помощи, освоению высоких медицинских технологий, в том числе трансплантации, охране материнства и детства, увеличению рождаемости и продолжительности жизни. Только в текущем году открыты 60 новых объектов, в том числе здание Казанской детской поликлиники № 6, многофункциональная поликлиника в поселке Осиново Зеленодольского района, завершаются работы на перинатальном центре 7-й городской клинической больницы Казани.

Важнейшей частью системы здравоохранения является первичное звено. Отмечу, что здесь по-прежнему сохраняется проблема нехватки кадров. Это приводит к перегрузке имеющегося персонала, что напрямую негативно влияет на качество медицинской помощи. Наиболее остро этот вопрос стоит в Зеленодольском, Нижнекамском и Бугульминском районах. Поручаю Министерству здравоохранения республики совместно с главами районов внести предложения по решению вопроса.

Ключевая роль в здоровьесбережении отводится диспансеризации. В текущем году к ней активно подключились наши промпредприятия. Профосмотр прошли 80 тыс. работников. В качестве положительных примеров чуткого отношения руководителя к состоянию здоровья коллективов отмечу компании «Татнефть», «СИБУР», «КАМАЗ», «ПОЗиС», Зеленодольский судостроительный завод.

Следует и далее продолжить диспансеризацию населения. Особого внимания требуют осмотры женщин и семей, принявших решение о рождении ребенка, а также жителей удаленных деревень и сел.

Здесь эффективную работу демонстрируют 5 мобильных медицинских комплексов. Благодаря таким обследованиям только за текущий год выявлены заболевания и оказана своевременная медицинская помощь порядка 3 тыс. человек. Для повышения качества осмотров планируется оснастить комплексы дополнительным оборудованием – флюорографом, маммографом.

«Наследие универсиады послужило хорошим фундаментом для развития спортивной инфраструктуры и спорта»

Ключевой ресурс укрепления здоровья – занятия физической культурой и спортом. Для этого у нас созданы все условия. Наследие Универсиады послужило хорошим фундаментом для развития спортивной инфраструктуры и спорта.

Сегодня Татарстан – один из лидеров по количеству спортивных объектов в стране. Тем не менее в ряде районов республики при высокой обеспеченности спортивной инфраструктурой доля занимающихся физкультурой и спортом отстает от среднереспубликанских значений. Обращаю на это внимание глав Камско-Устьинского, Новошешминского и Актанышского районов.

Большим подспорьем в развитии физической культуры и спорта является активное внедрение системы ГТО. Несмотря на то, что сегодня в информационной системе ГТО зарегистрирован каждый четвертый житель республики, по количеству выполнивших данные нормативы мы далеко не в лидерах по стране!

Задача Министерства спорта, глав муниципалитетов – создать необходимые условия, чтобы каждый желающий мог попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Мероприятия должны проводиться на регулярной основе и быть доступны населению.

Популяризации физической культуры и спорта способствуют успехи татарстанских команд, в том числе чемпиона страны – волейбольного «Зенита-Казань», победителя Единой лиги ВТБ – баскетбольного «Уникса», серебряных призеров Континентальной хоккейной лиги – казанского «Ак Барса», Кубка России – ватерпольного «Синтеза», а также многократных чемпионов страны по хоккею на траве – мужской и женской команд «Динамо – Ак Барс».

Мы также гордимся победами татарстанских спортсменов. Сегодня с нами в зале чемпионка мира по бильярдному спорту Диана Миронова, чемпионы и вице-чемпионы России этого года: Сергей Демин – по стендовой стрельбе, Регина Шайдуллина – по тяжелой атлетике, Александр Белевцев – по синхронным прыжкам в воду. Попрошу их подняться. Спасибо за ваш труд, и ждем новых побед!

«Когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны!»

Республика продолжает подтверждать статус спортивного региона, а Казань – спортивной столицы. В будущем году в республике состоятся два крупнейших мультиспортивных мероприятия, которые проводятся впервые в истории, – Игры Будущего и Игры БРИКС. Необходимо провести эти соревнования на высочайшем уровне.

Наряду с проведением в республике крупных мероприятий, реализацией нацпроектов и республиканских программ по повышению качества жизни мы выполняем в полном объеме все социальные обязательства и продолжаем оказание мер адресной социальной поддержки.

Помощь инвалидам, пожилым людям, семьям с детьми и детям, оставшимся без попечения родителей, – одна из наших главных задач.

Уважаемые депутаты!

Дорогие соотечественники!

Перед нами стоит много задач в самых разных сферах. Уверен, вместе мы с ними справимся. Наша сила – в трудолюбии, в наших талантливых людях, в уважении к старшим, любви к Родине, в сохранении семейных ценностей и культурных традиций.

Мы гордимся, что живем и работаем в стране с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.

Наша сила – в единстве нашего многонационального народа! Когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны! Победа будет за нами! Мы вместе! Мы можем!