Минниханов: Товарооборот Татарстана и Узбекистана за год вырос наполовину

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам 2022 года товарооборот Татарстана и Узбекистана увеличился сразу на 50%. В этом году республикам стоит продолжить наращивать объемы поставок товаров и услуг, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.

«В последнее время мы активно взаимодействуем с узбекистанскими партнерами: реализуется ряд совместных проектов, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний», — заметил Минниханов.

Он напомнил, что в прошлом году реализовано несколько крупных совместных проектов: открыты технопарк «Чирчик» и филиал Казанского федерального университета в Джизаке.

Ботиржон Асадов поблагодарил руководителя РТ за внимание к сотрудничеству с Узбекистаном.

В завершение Раис Татарстана наградил посла медалью в честь 100-летия ТАССР. Асадов отмечен «за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан».