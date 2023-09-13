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Минниханов: Товарооборот Татарстана и Узбекистана за год вырос наполовину
По итогам 2022 года товарооборот Татарстана и Узбекистана увеличился сразу на 50%. В этом году республикам стоит продолжить наращивать объемы поставок товаров и услуг, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.
«В последнее время мы активно взаимодействуем с узбекистанскими партнерами: реализуется ряд совместных проектов, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний», — заметил Минниханов.
Он напомнил, что в прошлом году реализовано несколько крупных совместных проектов: открыты технопарк «Чирчик» и филиал Казанского федерального университета в Джизаке.
Ботиржон Асадов поблагодарил руководителя РТ за внимание к сотрудничеству с Узбекистаном.
В завершение Раис Татарстана наградил посла медалью в честь 100-летия ТАССР. Асадов отмечен «за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан».
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