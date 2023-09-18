Стали известны даты проведения KazanForum 2024

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

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Следующий международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет 16-17 мая 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании организационного комитета мероприятия, председателем которого он является. Участие в обсуждении в ходе рабочей поездки в Москву принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В этом году KazanForum вызвал высокий интерес: его участниками стали более 16 тыс. человек из 80 стран мира. География представленных государств была самой широкой — это страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. На площадках форума прошло рекордное количество мероприятий — порядка 200. Их результатом стало заключение свыше 130 соглашений. По итогам форума мы в вновь убедились в глубоком понимании позиции России и открытости к конструктивному взаимодействию со стороны наших коллег из исламских стран. Следующий KazanForum проведем 16-17 мая 2024 года», — заявил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также поручил проработать треки по темам туризма, духовного развития и работы духовенства, а в рамках кадровой политики — вопросы обучения в вузах и профессиональной переподготовки.

«Времени до форума остается не так много. Нам всем необходимо сделать так, чтобы следующий форум носил максимально прикладной характер, чтобы каждый участник и все мы видели практическую отдачу. Хочу еще раз всех поблагодарить за работу в этому году и пожелать успехов при подготовке нового 15-го KazanForum», — завершил заседание оргкомитета Марат Хуснуллин.

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023 года событие получило федеральный статус. Ключевой задачей форума является развитие экономических, торговых, социально-культурных отношений России и исламских государств.

Ранее Путин в обращениях к участникам форума заявлял, что «Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества». По его словам, они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. «Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право», — утверждал он.