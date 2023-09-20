Удар Алиева и Карабах за сутки: как Ереван заплатил Баку за отказ от «Казанской формулы»

Спецоперация Ильхама Алиева продлилась примерно сутки. Минобороны Азербайджана днем подтвердило приостановку боевых действий

Фото: скотншот видео

Вынос остатков армянского вооружения с территории Карабаха за сутки

Спецоперация Ильхама Алиева продлилась примерно сутки. Ее итогом стало соглашение о полном разоружении армии непризнанной республики Арцах (Нагорного Карабаха) и выводе оттуда армянской тяжелой техники. Минобороны Азербайджана днем подтвердило приостановку боевых действий. Причем в оперативном завершении конфликта ведомство выделило роль российского миротворческого контингента.

«Расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие. Они оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются, покидают территорию Азербайджана. Незаконные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника»,— говорится в официальном сообщении Минобороны Азербайджана.

Также стало известно, что завтра в Евлахе пройдет встреча руководства Азербайджана с представителями армянского населения Карабаха. На встрече возможно присутствие Алиева, а речь пойдет о реинтеграции региона в Азербайджан. То есть короткий конфликт завершается полным поражением Еревана, который на поединок просто не явился. В Армении вынуждены пойти на все условия Баку.

Сергей Марков: «Армяне, обуреваемые жадностью и уверенностью в своих силах, отказались от российского предложения, и переговоры зашли в тупик» Фото: скотншот видео

Армения расплачивается за срыв «Казанской формулы»?

А ведь в 2011 году были другие варианты, которые звучали на казанском саммите в ходе переговоров тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева с лидерами Армении и Азербайджана. Тот вариант получил название «Казанская формула», рассказал «Татар-информу» известный политолог и дипломат Сергей Марков.

«Как друг и сосед, Россия предлагала Армении передать Азербайджану территории вокруг Карабаха, которые держались вообще пустыми, взамен на то, что Азербайджан признает временный такой статус Карабаха, типа Приднестровья. Но армяне, обуреваемые жадностью и уверенностью в своих силах, отказались от российского предложения, и переговоры зашли в тупик. Нет, они, конечно, хотели обменять эти территории, но лишь в обмен на признание полной независимости Карабаха, а не на временный статус. Вот так Казань, можно сказать, вошла в мировую историю», – вспоминает Марков.

Но на тот момент для Еревана это показалось неприемлемым. Время показало, что Армения именно тогда потеряла свой главный шанс решить карабахский вопрос и сохранить лицо. В итоге получили сентябрь 2023-го.

Вчера и сегодня азербайджанская армия наносила удары по военным объектам Армении на территории Нагорного Карабаха Фото: скотншот видео

Внутренний конфликт на территории Азербайджана

Вчера и сегодня азербайджанская армия наносила удары по военным объектам Армении на территории Нагорного Карабаха. Требования Ильхама Алиева были простыми: все воинские объекты и солдаты соседнего государства должны быть выведены с территории Азербайджана. Тут надо сразу сказать, что даже Ереван официально признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Соответствующее заявление в октябре 2022-го и в мае 2023-го годов сделал премьер-министр Никол Пашинян на саммитах Евросоюза.

«Я сказал вполне конкретно – Республика Армения готова признать территориальную целостность 86 600 квадратных километров Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении как 29 800 квадратных километров», – говорил он.

Ереван официально признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Соответствующее заявление в октябре 2022-го и в мае 2023-го годов сделал премьер-министр Никол Пашинян на саммитах Евросоюза Фото: kremlin.ru

12 сентября 2023 года новые реалии подтверждал и Президент России Владимир Путин. На заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) он подчеркнул, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. А территориальный статус региона закреплен в Пражском заявлении.

«А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил Путин.

Таким образом, де-юре данный конфликт вообще является внутренним делом Азербайджана. Прямое подтверждение этому – заявление Пашиняна, в котором он исключил участие Армении в сегодняшних боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Почему обвинения против России вызывают лишь недоумение

Но это не мешает Армении обвинять Россию. Например, секретарь Совета безопасности этой страны Армен Григорян обвинил Россию в нарушении обязательств по «защите Нагорного Карабаха». Только он умолчал, что трехстороннее соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном о размещении миротворцев РФ было заключено 9 ноября 2020 года. До того, как Ереван признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Армен Григорян обвинил Россию в нарушении обязательств по «защите Нагорного Карабаха» Фото: скотншот видео

«Россия не имеет никаких обязательств перед Арменией по Нагорному Карабаху. Это часть Азербайджана, что признают все страны, все международные организации, и даже сама Армения это признавала, ведь она никогда не признавала Карабах как отдельное государство. Все обязательства России в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) перед Арменией существуют по отношению к тем территориям Армении, которые признаны международным сообществом», – объясняет Марков.

И даже при таких вводных российский миротворческий корпус не бросил сегодня свою миссию в Нагорном Карабахе. Военные продолжают оказывать помощь населению и занимаются эвакуацией местных жителей. По данным Минобороны РФ, российские миротворцы сегодня и вчера эвакуировали уже более 2 тысяч человек.

Российский МИД так же не остался в стороне и сразу призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации.

Интересно, что в соцсетях, анонимных телеграм-каналах и украинских СМИ активно педалируется нарратив, согласно которому Россия ни много ни мало не выполняет обязательств по линии ОДКБ. Их даже не волнует, что Нагорный Карабах де-юре не входит в состав Армении. И российские миротворцы там находится не по линии ОДКБ, а в рамках трехстороннего соглашения от 2020 года.

Российский миротворческий корпус не бросил сегодня свою миссию в Нагорном Карабахе. Военные продолжают оказывать помощь населению и занимаются эвакуацией местных жителей Фото: © «Татар-информ»

Пашинян проводит учения с США и требует защиты у России: на что рассчитывали в Ереване?

Самое интересное, что неделю назад Никол Пашинян открыто заявлял, что Россия не может защищать Армению из-за ситуации на Украине.

«Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — сказал он в интервью изданию Politico.

А 11 сентября в Армении начались совместные учения местных ВС с США. В маневрах участвовали 85 американских и 175 армянских военнослужащих, сообщал «Sputnik Армения». Это более чем странное поведение для действующего участника ОДКБ, что не преминули заметить и в России.

«Безусловно, это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации», — комментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В текущих условиях неприкрытой агрессии стран НАТО против России, как в рамках санкций, так и в поставках вооружений Украине, было бы странно, если бы Россия кинулась воевать за Ереван через 10 дней после военных учений Армении и США.

Реджеп Тайип Эрдоган: «С самого начала мы поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией, но Армения, на наш взгляд, не оценила как следует этот исторический шанс» Фото: kremlin.ru

Почему США не спешат защищать «новых друзей»

Интересно, что новые «защитники» Пашиняна также не спешили оказывать военную помощь Еревану. Все ограничилось просьбой США к Азербайджану остановиться. При этом руки у Вашингтона в этом вопросе связаны, поскольку Баку действует с полного одобрения ключевого члена НАТО – Турции.

«С самого начала мы поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией, но Армения, на наш взгляд, не оценила как следует этот исторический шанс. Мы ожидаем реализации данных ранее Арменией обещаний, в первую очередь по вопросу открытия Зангезурского коридора», – заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.

К тому же взаимные интересы есть у США с Азербайджаном и минуя Турцию, заявил «Татар-информу» политический обозреватель Альберт Бикбов.

Альберт Бикбов: «С приходом администрации Джо Байдена началось сближение и развитие сотрудничества с Азербайджаном» Фото: из личного архива Альберта Бикбова

«Вопреки чаяниям некоторых армянских кругов, именно с приходом администрации Джо Байдена началось сближение и развитие сотрудничества с Азербайджаном. Именно Байден в июне 2022 года продлил отмену действия 907-й поправки в отношении Азербайджана, которая была введена в действие с октября 1992 года. По ней правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Особенно удручающим выглядит для армян сотрудничество США с Азербайджаном в военной сфере – здесь идут интенсивные консультации и визиты по линии военно-воздушных сил», – заявил эксперт.

Получается, что Армения, сокращая сотрудничество и дружбу с Москвой, не получает взамен примерно ничего. Почему же Никол Пашинян идет по такому пути? Ответ прост: он прозападный политик и его задача – вывести Ереван из московской орбиты. Такое мнение разделяет Сергей Марков.

«Никол Пашинян политик, который своей миссией считает оторвать Армению от России, сделать ее союзником Запада, предать Россию. Он хочет воспользоваться этим поражением, чтобы обвинить Россию и резко развернуть Армению», – полагает эксперт.