Депутат Макаров: Госдума с 20 мая начнет публичное обсуждение налоговой реформы

С 20 мая в Государственной Думе начнется публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России. Об этом рассказал председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости.

«<...> публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертном совете Комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц», — проинформировал парламентарий по итогам заседания комитета, где была поддержана кандидатура Антона Силуанова на пост министра финансов.

По словам депутата, на сегодняшний день Госдума получила просьбы представителей бизнеса, регионов и муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию. Это позволит и налогоплательщикам, и бюджетополучателям «лучше подготовиться к <...> внедрению этой системы начиная с 1 января следующего года», уточнил он.

Макаров напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил донастроить налоговую систему таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства.

Глава комитета ГД пояснил, что в первую очередь речь идет о растущих социальных расходах, но при этом налоговая система должна быть стабильной, «чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет».

Весной журнал Forbes написал, что в Правительстве обсуждают повышение НДФЛ с 13% до 15% для граждан, зарабатывающих от 1 млн рублей в год (чуть более 83 тыс. рублей в месяц), и с 15% до 20% — для зарабатывающих от 5 млн рублей в год (417 тыс. рублей в месяц).