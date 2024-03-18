news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 18 марта 2024 18:49

Путин: Власти аккуратно подойдут к изменениям в налоговой системе России

Скопировать ссылку

К корректировке налоговой системе страны нужно подходить аккуратно. Каждое решение должно быть выверено, заявил на встрече с другими кандидатами в президенты России действующий глава государства Владимир Путин.

Он отметил, что вопрос уже поднимался в послании Федеральному Собранию. Тогда Президент поручил изучить варианты для создания более справедливого распределения налогового беремени, снижения нагрузки на семьи и россиян с более низкими доходами.

Кроме того, после обновления система должна быть стабильной в течение как минимум следующих шести лет.

«Это будет одной из серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными», — подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #налоги
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2