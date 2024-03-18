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Путин: Власти аккуратно подойдут к изменениям в налоговой системе России
К корректировке налоговой системе страны нужно подходить аккуратно. Каждое решение должно быть выверено, заявил на встрече с другими кандидатами в президенты России действующий глава государства Владимир Путин.
Он отметил, что вопрос уже поднимался в послании Федеральному Собранию. Тогда Президент поручил изучить варианты для создания более справедливого распределения налогового беремени, снижения нагрузки на семьи и россиян с более низкими доходами.
Кроме того, после обновления система должна быть стабильной в течение как минимум следующих шести лет.
«Это будет одной из серьезных дискуссий в парламенте. Правительство будет предлагать свои решения: как, у кого, сколько. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными», — подчеркнул Путин.
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