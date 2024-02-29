news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 29 февраля 2024 14:29

Путин поручил продумать более «справедливую» систему налогообложения

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости перехода к более «справедливой», дифференцированной системе налогообложения.

«Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе, за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал», — отметил Президент страны.

Владимир Путин обратился к Государственной Думе и Правительству в ближайшее время представить конкретный комплекс предложений.

«И в дальнейшем уже с учетом принятых изменений предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе, долгосрочных инвестиционных проектов», — поручил он.

Лидер страны подчеркнул, что налоговая система призвана сокращать неравенство, причем, не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний.

читайте также
Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
#Послание Президента-2024
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100