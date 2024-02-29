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Путин поручил продумать более «справедливую» систему налогообложения
Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости перехода к более «справедливой», дифференцированной системе налогообложения.
«Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе, за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал», — отметил Президент страны.
Владимир Путин обратился к Государственной Думе и Правительству в ближайшее время представить конкретный комплекс предложений.
«И в дальнейшем уже с учетом принятых изменений предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе, долгосрочных инвестиционных проектов», — поручил он.
Лидер страны подчеркнул, что налоговая система призвана сокращать неравенство, причем, не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний.
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