Мишустин: Неравенство в обществе и развитии регионов должна снизить налоговая реформа

Налоговая реформа поможет в поступлении ресурсов для решения национальных и региональных задач. Также она сократит неравенство в обществе и в развитии российских регионов. Обо всем этом сказал глава правительства России Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.

Политик подчеркнул, что необходимо учитывать все детали. Те изменения, которые вносятся в налоговую системы, должны преследовать одну цель - работу на благо людей, экономики и России в целом.

Он также сказал парламентариям, что депутаты должны хорошо знать интересы и потребности своих избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов и происходящие в регионах процессы.

Ранее Мишустин сообщал, что 670 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2023 году.