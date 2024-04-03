Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мишустин: Неравенство в обществе и развитии регионов должна снизить налоговая реформа
Налоговая реформа поможет в поступлении ресурсов для решения национальных и региональных задач. Также она сократит неравенство в обществе и в развитии российских регионов. Обо всем этом сказал глава правительства России Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.
Политик подчеркнул, что необходимо учитывать все детали. Те изменения, которые вносятся в налоговую системы, должны преследовать одну цель - работу на благо людей, экономики и России в целом.
Он также сказал парламентариям, что депутаты должны хорошо знать интересы и потребности своих избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов и происходящие в регионах процессы.
Ранее Мишустин сообщал, что 670 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2023 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»