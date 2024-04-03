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Общество 3 апреля 2024 15:25

Мишустин: Неравенство в обществе и развитии регионов должна снизить налоговая реформа

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Налоговая реформа поможет в поступлении ресурсов для решения национальных и региональных задач. Также она сократит неравенство в обществе и в развитии российских регионов. Обо всем этом сказал глава правительства России Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.

Политик подчеркнул, что необходимо учитывать все детали. Те изменения, которые вносятся в налоговую системы, должны преследовать одну цель - работу на благо людей, экономики и России в целом.

Он также сказал парламентариям, что депутаты должны хорошо знать интересы и потребности своих избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов и происходящие в регионах процессы.

Ранее Мишустин сообщал, что 670 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2023 году.

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#Михаил Мишустин #налоги #реформа
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