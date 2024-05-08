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Силуанов: Минфин на следующей неделе обсудит с парламентом налоговую реформу
Министерство финансов РФ на следующей неделе обсудит с бизнесом и Федеральным Собранием имеющиеся предложения по изменению налоговой системы. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.
«На следующей неделе... Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — всё будет обсуждаться», — заявил и. о. министра в кулуарах церемонии инаугурации Президента России, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по налоговой реформе.
При этом Силуанов не стал уточнять, достигнуты ли уже конкретные договоренности. Планы обсудить с бизнесом изменения в налоговой системе в середине мая он анонсировал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который состоялся 25 апреля. Тогда в Минфине предполагали, что поправки будут приняты в нынешнюю весеннюю сессию Государственной Думы.
Upd. (9.57): Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил продумать более «справедливую» систему налогообложения. После этого журнал Forbes написал, что в Правительстве обсуждают повышение НДФЛ с 13% до 15% для граждан, зарабатывающих от 1 млн рублей в год (чуть более 83 тыс. рублей в месяц), и с 15% до 20% — для зарабатывающих от 5 млн рублей в год (417 тыс. рублей в месяц).
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