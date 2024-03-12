СМИ: Правительство собирается повысить НДФЛ для некоторых граждан на 20%

Правительство России собирается повысить для некоторых граждан налог на доходы физических лиц, а также увеличить налог на прибыль компаний. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на публикацию агентства Bloomberg (опирается в том числе на сведения двух участников обсуждения инициативы) и собственные источники.

По информации собеседника Forbes, обсуждается повышение НДФЛ с 13% до 15% для граждан, зарабатывающих от 1 млн рублей в год (чуть более 83 тыс. рублей в месяц), и с 15% до 20% — для зарабатывающих от 5 млн рублей в год (417 тыс. рублей в месяц).

При этом взимать НДФЛ по повышенной ставке планируется не со всех доходов, а только с сумм, превышающих 1 млн или 5 млн рублей соответственно. Учитывать предполагается только регулярные поступления (зарплату, дивиденды, проценты по вкладам и так далее), а не разовые доходы (например, от продажи имущества).

В разговоре с изданием федеральный чиновник подтвердил, что «ведется работа по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и организаций», но не стал уточнять, какие именно параметры прорабатываются в Правительстве.

По данным источников агентства Bloomberg, также прорабатывается возможность повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25%.

Upd. (10.30): В целом по России средняя зарплата по итогам 2023 года составила 73 709 рублей. В Татарстане она была равна 61 840,7 рубля. Согласно сведениям Росстата, в 2022 году лишь у 14,6% россиян среднедушевые доходы оказались выше 75 тыс. рублей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил продумать более «справедливую» систему налогообложения. С полным текстом послания, оглашенного 29 февраля, можно ознакомиться по ссылке. Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Подробнее о содержании речи главы государства читайте в материале «Татар-информа».