В Госдуме заявили, что перед блокировкой YouTube нужно создать его аналог в России

Прежде чем блокировать YouTube в России, необходимо создать полноценный аналог хостинга. Пока такого в России нет, полагает глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово „пока“ здесь ключевое», — заявил он во время семинара для молодых политиков, посвященного деятельности нижней палаты парламента.

По его мнению, преждевременная блокировка сервиса негативно отразится на пользователях. Однако YouTube придерживается «политически мотивированной позиции» в отношении России, поэтому отказаться от варианта с блокировкой тоже не получится.