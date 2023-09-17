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В Госдуме заявили, что перед блокировкой YouTube нужно создать его аналог в России
Прежде чем блокировать YouTube в России, необходимо создать полноценный аналог хостинга. Пока такого в России нет, полагает глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Об этом сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово „пока“ здесь ключевое», — заявил он во время семинара для молодых политиков, посвященного деятельности нижней палаты парламента.
По его мнению, преждевременная блокировка сервиса негативно отразится на пользователях. Однако YouTube придерживается «политически мотивированной позиции» в отношении России, поэтому отказаться от варианта с блокировкой тоже не получится.
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