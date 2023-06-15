Хинштейн счел «преждевременной» блокировку YouTube в России

Блокировка видеохостинга YouTube в России преждевременна, сначала необходимо создать продукт, который сможет конкурировать с ним в полном объеме. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во время одной из дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«<…> до тех пор, пока мы, говорю не от лица Государственной Думы или депутатов, а мы, Россия, не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно», — заметил парламентарий.

В связи с этим депутат сказал, что «всегда при принятии жестких решений нужно думать о том, как это скажется на пользователях». Вместе с тем он выразил уверенность, что оснований для блокировки видеохостинга «выше крыши, уже на десять пожизненных сроков вперед».

Возможность блокировки YouTube на территории России начала обсуждаться вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Соответствующие разговоры усилились этой зимой. Недавно в Telegram-каналах без каких-либо подтверждений в качестве «рабочей даты» блокировки YouTube и поисковика Google называлась предстоящая осень или декабрь.