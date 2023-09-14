Депутат Горелкин: Позиция по работе WhatsApp может быть изменена

Логотип WhatsApp

Фото: Wikipedia.org

Позиция властей России относительно работы в стране мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена из-за появления в нем каналов. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по информационным технологиям Государственной Думы Антон Горелкин в Telegram-канале.

«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал парламентарий, уточнив, что уже высказывался по этому поводу.

Ранее, когда Meta* рассказала о грядущем появлении каналов, депутат увидел в них «новый замечательный инструмент» для «производителей и распространителей фейков и пропаганды». Вместе с тем глава Минцифры РФ Максут Шадаев тогда заверил, что «пока» вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается и предпосылок для этого нет.

WhatsApp 13 сентября выпустил обновление, благодаря которому в мессенджере появились каналы, подобные существующим в Telegram. До конца года они должны стать доступны пользователям из 150 стран.

*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы на территории РФ.