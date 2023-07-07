Депутат Горелкин заявил о технической блокировке Threads в РФ

Фото: duma.gov.ru

Приложение Threads, аналог сети микроблогов Twitter от корпорации Meta* (признана в РФ экстремистской организацией), фактически технически блокируется на российской территории. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает ТАСС.

«Threads серьезно интегрирован с Instagram (принадлежащая Meta* социальная сеть, блокируется в РФ — прим. Т-и), у них общая база пользователей и, насколько я понимаю, общая серверная инфраструктура. Поэтому уже сейчас без помощи VPN российским пользователям на этот сервис зайти нельзя. То есть техническая блокировка этого сервиса де-факто происходит», — пояснил парламентарий.

При этом в Роскомнадзоре ранее сообщили, что Threads сможет работать на территории РФ при условии соблюдения требований отечественного законодательства.

Российские пользователи уже начали получать уведомления о возможности скачивания Threads из магазинов приложений App Store и Google Play. Число зарегистрировавшихся в новой соцсети достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.

Заявление Meta* о планах запустить Threads привело к конфликту двух американских миллиардеров: ее владельца Марка Цукерберга и купившего в прошлом году Twitter Илона Маска. Они решили провести бой без правил.

*Признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Ограничение затрагивает соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.