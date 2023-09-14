Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роскомнадзор может заблокировать мессенджер WhatsApp* за каналы с запрещенной информацией
Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp*, если мессенджер не будет удалять каналы с запрещенной информацией. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Напомним, накануне появилась информация о том, что WhatsApp* запустит в 150 странах новую функцию создания каналов, в которых будет распространяться информация.
«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, и при отказе — к блокировке», – указано в сообщении.
В свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале указал: если мессенджер запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки.
«Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta*», - отметил он.
В Роскомнадзоре порекомендовали российским пользователям переходить на отечественные сервисы.
Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»