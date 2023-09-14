Роскомнадзор может заблокировать мессенджер WhatsApp* за каналы с запрещенной информацией

Александр Хинштейн

Фото: duma.gov.ru

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp*, если мессенджер не будет удалять каналы с запрещенной информацией. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, накануне появилась информация о том, что WhatsApp* запустит в 150 странах новую функцию создания каналов, в которых будет распространяться информация.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, и при отказе — к блокировке», – указано в сообщении.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале указал: если мессенджер запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки.

«Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta*», - отметил он.

В Роскомнадзоре порекомендовали российским пользователям переходить на отечественные сервисы.

Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.