Депутат Бессараб: Минимальная пенсия в будущем году превысит 15 тыс. рублей

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Минимальная пенсия в 2025 году будет равняться 15 250 рублям. Дело в том, что она не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, а он на будущий год установлен именно на этом уровне. На это обратила внимание член Комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает «Лента.ру».

Таким образом, если у гражданина социальная пенсия ниже прожиточного минимума, то ему обязательно доплатят до этого уровня, подчеркнула депутат.

При этом в каждом регионе установлен свой прожиточный минимум, который может быть как выше, так и ниже федерального.

«Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет», — пояснила Бессараб.

В Татарстане прожиточный минимум для пенсионеров на 2025 год установлен на уровне 12 963 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страховые пенсии россиян с 1 января увеличатся на 7,3%. Их средний размер составит около 24 тыс. рублей.